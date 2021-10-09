Как Россия использует минские соглашения и почему это невыгодно Украине
Источник:24 канал
Россия использует минские соглашения и минский процесс для давления на политическое руководство Украины. Также она пытается влиять на власти стран-партнеров Украины.
Это делается с целью дискредитации Украины в мире и раскола в украинском обществе. Об этом в комментарии 24 каналу рассказал исполнительный директор Восток SOS, участник Международной мониторинговой миссии (Украина) Константин Реуцкий.
Актуально Минские договоренности не работают: почему Путин не хочет встречаться с Зеленским
Минские соглашения не выгодны для Украины
По словам Реуцкого, Россия пытается дискредитировать Украину в глазах ее партнеров, доказывая якобы ее "недоговороспособность".
Конечно, таким образом создает и проблемы внутри украинского общества, работает на раскол украинского общества.
Эксперт отметил, что западные политики, которые работают с этой темой, понимают, что минские соглашения были подписаны под большим политическим и военным давлением, что они невыгодны для Украины.
Исполнительный директор Восток SOS, участник Международной мониторинговой миссии (Украина) Константин Реуцкий / Фото Алины Туришин, 24 канал
Читайте также Путин отказался от встречи с Зеленским для обсуждения Крыма и Донбасса
Нам с нашими западными партнерами надо искать новые стратегии влияния на Российскую Федерацию. Конечно, минские соглашения не решат этого,
– добавил Реуцкий.
По его словам, западные союзники также понимают, почему Украина в минском процессе работает именно так, как она работает.
Война на Донбассе: последние новости
- 9 сентября 2021 года в Киевский военный госпиталь привезли украинских военных в тяжелом состоянии. Все они в возрасте от 21 до 25 лет.
- В тот же день боевики на Луганщине обстреляли сотрудников СБУ, которые искали доказательства обстрелов мирных населенных пунктов российскими наемниками.
- 16 сентября на Луганщине оккупанты обстреляли населенный пункт Счастье. Ранение получил мэр города Александр Дунец.
- Всего за годы войны на Донбассе погибли 14 тысяч человек. Среди них 4 тысячи гражданских лиц, в том числе 152 ребенка. 34 тысячи ранены.