Россия – не главная: что стоит за попытками Путина создать альтернативу НАТО

Судя по поездкам Путина в КНДР и Вьетнам, можно сделать выводы, что диктатор хочет организовать альтернативу НАТО. Но он получит еще большее унижение.

Об этом 24 Каналу рассказал российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко, заметив, что Путин не сможет организовать свой Варшавский договор, как это делал СССР в борьбе с НАТО. Эта попытка обречена на неудачу.

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Чего хочет Путин

Как отметил Яковенко, Путин действительно пытается сделать такую коалицию. Но она никогда не будет организацией. Получится некая "ось зла".

К условной коалиции, вероятно, присоединятся КНДР, Иран, "осколок" Сирии, который подконтролен Башару Асаду; Беларусь и Иран со своими прокси: ХАМАС, Хезболла, йеменские хуситы; талибы и т.п.

Эта вся структура никак не объединится в единую организацию. Это некий конгломерат, который связан различными формальными "соглашениями". Никакого блока против блока не будет,

– подчеркнул Яковенко.

В Варшавском договоре все возглавлял СССР, который держал все с помощью военной силы и навязанной идеологии, а также – оккупации стран. Путин не сможет этого сделать. Россия не является здесь доминантом. Важно, что во главе этой структуры стоит Китай.

Китай заинтересован, чтобы эта "ось зла", которую делает Путин, была как "торпеда". Только не в военном смысле, а в криминальном, когда используют боевиков. Россия тут не является главной. При этом она не является даже второй. Это можно было увидеть по визиту Путина в КНДР. Там хозяином ситуации был Ким Чен Ын,

– подчеркнул Яковенко.

Это можно было увидеть даже по тому, как российских министров выгнали из зала, потому что туда еще не прибыл Ким Чен Ын. В общем между диктатурами невозможно равноправие. Там всегда кто-то хочет подчинить другого диктатора.

Поездки Путина: кратко