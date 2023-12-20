Из-за недоказанности коррупционных подозрений: суд ЕС отменил санкции против Януковича
Источник:Суд Евросоюза
Относительно экс-президента-беглеца Виктора Януковича и его сына Александра суд ЕС отменил санкции, введенные Советом Европейской Унии 4 марта 2021 года. Мотивировано это решение тем, что некоторые коррупционные подозрения не были доказаны.
В среду, 20 декабря 2023 года, суд Евросоюза принял исключить бывшего президента-предателя Януковича и его сына из санкционного списка. В решении говорится, что ограничения были введены без надлежащей проверки оснований.
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Отмена санкций против Януковича
Важно, что не абсолютно все санкции отменил Европейский суд против Януковича, а лишь введенные по обвинениям в коррупции беглеца в начале марта 2021-го.
Обжалуемые акты должны быть отменены в той части, в которой они касаются заявителя (Януковича – 24 Канал), без необходимости рассматривать другие доводы и аргументы, выдвинутые заявителем,
– говорится в документе.
В то же время Европейский суд подверг сомнению производство, расследование и судебный процесс против Януковича в Украине. Из текста постановления следует, что должным образом не была доказана вина экс-президента в коррупционных махинациях.
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- Следует сказать, что это не первое такое решение суда Евросоюза. В ЕС уже отменяли решение Совета Евросоюза за 2019 и 2020 годы. В конце концов в сентябре 2022 года бывшего президента-предателя исключили из одного из санкционных списков.
- Однако в отношении семейства Януковичей действует другое санкционное решение ЕС от августа 2022 года, которое пока не было обжаловано. Экс-президенту и его сыну пока еще запрещено владеть активами в Евросоюзе и въезжать на территорию стран Альянса.