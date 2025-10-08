Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на комментарий начальника отделения беспилотных систем 141-й отдельной механизированной бригады Юрия BEARD в эфире "Эспрессо".
К теме Россияне в окружении, врага останавливают на Днепропетровщине: как изменилась линия фронта за неделю
Что рассказал военный 141-й бригады об освобождении Январского?
Это очень большой и титанический труд. Важны все детали того, как должно происходить отражение населенного пункта. Наша бригада уже переходит на новые стандарты, мы применяем новые технологии, БПЛА и средства слаживания,
– отметил Юрий BEARD.
По его словам, благодаря качественной подготовке и современным техническим средствам украинским силам удалось успешно зачистить Январское от оккупантов.
"Сначала этой операции мы работали дронами для выявления противника. Затем также с помощью БпЛА нанесли максимальное огневое поражение противнику – и дальше наша штурмовая группа приходит и проводит зачистку", – рассказал BEARD.
Военный подчеркнул, что скоординированная работа операторов БпЛА и штурмовых групп позволила минимизировать потери среди украинских защитников.
К сожалению, при освобождении Январского мы имели потери. Мы потеряли двух наших собратьев. Это были очень хорошие ребята. Потери противника составили 50 россиян, еще 8 были взяты в плен. Также еще 30 россиян смогли убежать из этого населенного пункта,
– добавил он.
Что известно об освобождении Январского в Днепропетровской области?
Аналитики DeepState 4 октября заявили, что Силы обороны зачистили ряд населенных пунктов в Днепропетровской области от врага. Среди них было и село Январское.
Уже 8 октября Сухопутные войска ВСУ показали, как происходил процесс зачистки населенного пункта от оккупантов 141-й отдельной механизированной бригадой. Противник не выдержал штурма наших защитников.
Офицер управления коммуникациями группировки войск "Восток" Григорий Шаповал отмечал, что украинские военные успешно остановили продвижение российских сил на Днепропетровщине. На территории региона также активно применяются контрмеры.