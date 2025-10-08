Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на комментарий начальника отделения беспилотных систем 141-й отдельной механизированной бригады Юрия BEARD в эфире "Эспрессо".

К теме Россияне в окружении, врага останавливают на Днепропетровщине: как изменилась линия фронта за неделю

Что рассказал военный 141-й бригады об освобождении Январского?

Это очень большой и титанический труд. Важны все детали того, как должно происходить отражение населенного пункта. Наша бригада уже переходит на новые стандарты, мы применяем новые технологии, БПЛА и средства слаживания,

– отметил Юрий BEARD.

По его словам, благодаря качественной подготовке и современным техническим средствам украинским силам удалось успешно зачистить Январское от оккупантов.

"Сначала этой операции мы работали дронами для выявления противника. Затем также с помощью БпЛА нанесли максимальное огневое поражение противнику – и дальше наша штурмовая группа приходит и проводит зачистку", – рассказал BEARD.

Военный подчеркнул, что скоординированная работа операторов БпЛА и штурмовых групп позволила минимизировать потери среди украинских защитников.

К сожалению, при освобождении Январского мы имели потери. Мы потеряли двух наших собратьев. Это были очень хорошие ребята. Потери противника составили 50 россиян, еще 8 были взяты в плен. Также еще 30 россиян смогли убежать из этого населенного пункта,

– добавил он.

Что известно об освобождении Январского в Днепропетровской области?