Россия движется к распаду: Япония напоминает, что Курилы – ее острова
Япония снова заговорила о своих территориальных претензиях по поводу Курильских островов, которые сейчас оккупированы Россией. Подобные месседжи свидетельствуют о будущих важных политических процессах.
Такое мнение 24 Каналу выразил общественный и политический деятель из США, депутат от округа Рок в штате Висконсин Юрий Рашкин. Он предположил, что так Россия может потерять многие территории, что сейчас ей принадлежат.
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Рашкин считает, что в вопросе Курильских островов большую роль играет Китай, сейчас пересмотревший свою политику. К тому же война, которая идет в Украине, скрепляет союзы авторитарных стран и скрепляет союзы демократических.
Россия ведет себя дерзко
В 1965 году Мао Цзэдун заявил, что острова несправедливо оккупированы Советским Союзом, и такого вектора придерживались политики Китая долгое время. Но теперь КНР относится более нейтрально к вопросу, кому принадлежат Курильские острова или северные территории, как они называются в Японии.
Эксперт отметил, что сейчас Япония не удовлетворена тем, что Россия запретила им рыбачить в районе островов, а также установила там противоракетные системы.
Россия ведет себя крайне дерзко и мне кажется, что это просто первые звоночки перед тем, что произойдет и того распада, к которому движется российская империя. Смотря, как она может развалиться в любой момент, Япония напоминает, что эти острова – это японские острова.
– добавил спикер.
Он считает это свидетельством того, что Россия может развалиться на части внезапно и очень быстро.
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Предупреждение о будущем
В контексте войны в Украине важен факт, что якобы сильная страна может просто прийти и забрать территории у так называемой более слабой страны. Но у многих мировых стран есть определенные территориальные претензии и несогласия со своими соседями, тогда это может открыть настоящий ящик Пандоры, после чего все начнут воевать со всеми.
Поэтому, уверен Рашкин, Япония сейчас пересматривает свою военную стратегию, решает, что нужно перевооружаться и напоминает о том, что Курилы – это японские территории, а в этом есть предупреждение о будущем.
Что известно о конфликте с Курилами
- Известно, что СССР присоединил Курильские острова после Второй мировой войны. Но в 1956 году подписал с Японией мирную декларацию, в которой обещал вернуть острова Шикотан и Хамобаи после подписания мирного договора. Японские власти потребовали вернуть острова, но подписывать мирный договор не стали. В марте 2023 года Россия прекратила переговоры о мирном договоре с Японией, которая поддержала санкции Запада.
- Напомним, что Верховная Рада Украины в октябре 2023 признала, что Россия оккупировала Курильские острова и призвала мировое сообщество сделать все возможное, чтобы деоккупировать территорию.
- В марте 2023 года Россия начала усиливать оборону на Курильских островах. Развернула там дивизион береговых ракетных систем "Бастион". В Институте изучения войны считают, что подобные действия России являются предупреждением премьер-министра Японии Фумио Кисиды, что он слишком заангажирован поддержкой Украины.
- Также известно, что лидер Китая Си Цзиньпин отказался от поддержки претензий Японии на Курильские острова. Он заявил о нейтралитете в этом вопросе. Аналитики предполагают, что это усложнит возможность вернуть оккупированные территории Японии, ведь Россия вряд ли уступит при поддержке Китая.