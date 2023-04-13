Россия движется к распаду: Япония напоминает, что Курилы – ее острова

Япония снова заговорила о своих территориальных претензиях по поводу Курильских островов, которые сейчас оккупированы Россией. Подобные месседжи свидетельствуют о будущих важных политических процессах.

Такое мнение 24 Каналу выразил общественный и политический деятель из США, депутат от округа Рок в штате Висконсин Юрий Рашкин. Он предположил, что так Россия может потерять многие территории, что сейчас ей принадлежат.

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Рашкин считает, что в вопросе Курильских островов большую роль играет Китай, сейчас пересмотревший свою политику. К тому же война, которая идет в Украине, скрепляет союзы авторитарных стран и скрепляет союзы демократических.

Россия ведет себя дерзко

В 1965 году Мао Цзэдун заявил, что острова несправедливо оккупированы Советским Союзом, и такого вектора придерживались политики Китая долгое время. Но теперь КНР относится более нейтрально к вопросу, кому принадлежат Курильские острова или северные территории, как они называются в Японии.

Эксперт отметил, что сейчас Япония не удовлетворена тем, что Россия запретила им рыбачить в районе островов, а также установила там противоракетные системы.

Россия ведет себя крайне дерзко и мне кажется, что это просто первые звоночки перед тем, что произойдет и того распада, к которому движется российская империя. Смотря, как она может развалиться в любой момент, Япония напоминает, что эти острова – это японские острова.

– добавил спикер.

Он считает это свидетельством того, что Россия может развалиться на части внезапно и очень быстро.

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Предупреждение о будущем

В контексте войны в Украине важен факт, что якобы сильная страна может просто прийти и забрать территории у так называемой более слабой страны. Но у многих мировых стран есть определенные территориальные претензии и несогласия со своими соседями, тогда это может открыть настоящий ящик Пандоры, после чего все начнут воевать со всеми.

Поэтому, уверен Рашкин, Япония сейчас пересматривает свою военную стратегию, решает, что нужно перевооружаться и напоминает о том, что Курилы – это японские территории, а в этом есть предупреждение о будущем.

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