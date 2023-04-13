Таку думку 24 Каналу висловив громадський і політичний діяч із США, депутат від округу Рок у штаті Вісконсин Юрій Рашкін. Він припустив, що врешті Росія може втратити багато територій, що зараз їй належать.

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Рашкін вважає, що в питанні Курильських островів велику роль грає Китай, який зараз переглянув свою політику. До того ж війна, що зараз триває в Україні, скріплює союзи авторитарних країн, і скріплює союзи демократичних.

Росія поводить себе зухвало

У 1965 році Мао Цзедун заявив, що острови несправедливо окуповані Радянським Союзом, і такого вектора дотримувалися політики Китаю довгий час. Але тепер КНР ставиться більш нейтрально до того, кому належать Курильські острови чи північні території, як вони називаються в Японії.

Експерт зауважив, що зараз Японія не задоволена тим, що Росія заборонила їм рибалити в районі островів, а також встановила там протиракетні системи.

Росія поводить себе вкрай зухвало і, мені здається, що це просто перші дзвіночки перед тим, що відбудеться і того розпаду, до якого рухається російська імперія. Дивлячись, як вона може розвалитися в будь-який момент, Японія нагадує, що ці острови – це японські острови,

– додав спікер.

Він вважає це свідченням того, що Росія може розвалитися на частини раптово і дуже швидко.

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Попередження про майбутнє

В контексті війни в Україні важливим є факт, що нібито сильна країна може просто прийти і забрати території у так званої слабшої країни. Але у багатьох світових країн є певні територіальні претензії і незгоди зі своїми сусідами, і тоді це може відкрити справжню скриньку Пандори, після чого всі почнуть воювати з усіма.

Тому, переконаний Рашкін, Японія зараз переглядає свою військову стратегію, вирішує, що потрібно переозброюватися і нагадує про те, що Курили – це японські території, а в цьому є попередження про майбутнє.

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