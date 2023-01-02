Япония подняла в воздух авиацию из-за активности китайского авианосца

Из-за военной активности Китая Япония в течение двух недель поднимает свою реактивную авиацию. Причиной тому стал авианосец Китая, несколько эсминцев и авиация Пекина.

Об этом сообщило Министерство обороны Японии. Токио наблюдало за операциями Пекина после того, как 16 декабря китайская военно-морская группа, в состав которой входили ракетные эсминцы, проплыла между главным островом Окинава и островом Мияко в западную часть Тихого океана из Восточно-Китайского моря.

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Вторжение в воздушное пространство и территориальные воды Японии не зафиксировали

Прежде чем вернуться тем же путем в воскресенье 1 января, китайские силы совершили более 300 взлетов и посадок самолетов и вертолетов. Однако Токио не зафиксировало нарушений воздушного пространства или вторжения в свои территориальные воды.

Издание подчеркнуло, что Китай не впервые проводит подобные маневры, однако эти учения состоялись после того, как Япония объявила, что вдвое затраты на оборону в течение следующих пяти лет. Таким образом, Токио пытается сдержать Китай от использования своих военных сил, в том числе и против Тайваня.

Кроме кораблей и авиации, 1 января Япония обнаружила полеты китайского беспилотника WZ-7 вблизи острова Мияко. Это один аппарат пролетел в понедельник 2 января.

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