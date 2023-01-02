Япония подняла в воздух авиацию из-за активности китайского авианосца
Источник:Reuters
Из-за военной активности Китая Япония в течение двух недель поднимает свою реактивную авиацию. Причиной тому стал авианосец Китая, несколько эсминцев и авиация Пекина.
Об этом сообщило Министерство обороны Японии. Токио наблюдало за операциями Пекина после того, как 16 декабря китайская военно-морская группа, в состав которой входили ракетные эсминцы, проплыла между главным островом Окинава и островом Мияко в западную часть Тихого океана из Восточно-Китайского моря.
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Вторжение в воздушное пространство и территориальные воды Японии не зафиксировали
Прежде чем вернуться тем же путем в воскресенье 1 января, китайские силы совершили более 300 взлетов и посадок самолетов и вертолетов. Однако Токио не зафиксировало нарушений воздушного пространства или вторжения в свои территориальные воды.
Издание подчеркнуло, что Китай не впервые проводит подобные маневры, однако эти учения состоялись после того, как Япония объявила, что вдвое затраты на оборону в течение следующих пяти лет. Таким образом, Токио пытается сдержать Китай от использования своих военных сил, в том числе и против Тайваня.
Кроме кораблей и авиации, 1 января Япония обнаружила полеты китайского беспилотника WZ-7 вблизи острова Мияко. Это один аппарат пролетел в понедельник 2 января.
Китай может начать войну против Тайваня
- Президент Китая Си Цзиньпин заявил, что вопрос будущего Тайваня должен решить китайский народ и не исключает, что его страна может применить силу.
- 23 октября на съезде Коммунистической партии Китая было объявлено о переизбрании Си Цзиньпина генеральным секретарем на третий срок. Китайский лидер озвучил очень важную речь, где подвел итог своей работы за последние 5 лет и очертил план на предстоящее пятилетие.
- Последние несколько лет китайские ВВС очень часто нарушают зону ПВО Тайваня. Страна беспокоится, что однажды они могут нанести удар.
- После агрессивных учений Китая у Тайваня Госдеп США одобрил продажу Тайвань военного оборудования на 1,1 миллиарда долларов.
- Также Минобороны Тайваня подготовило отчет о военных учениях Китая у берегов острова. В документе говорится об имитации ударов по американским кораблям.
- В Госдепе США отметили, что война между Китаем и Тайванем потенциально возможна После последнего партийного съезда Си Цзиньпин имеет абсолютный контроль над Китаем.