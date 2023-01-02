Про це повідомило Міністерство оборони Японії. Токіо спостерігало за операціями Пекіна після того, як 16 грудня китайська військово-морська група, до складу якої входили ракетні есмінці, пропливла між головним островом Окінава та островом Міяко в західну частину Тихого океану зі Східно-Китайського моря

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Вторгнення у повітряний простір та територіальні води Японії не зафіксували

Перш ніж повернутися тим самим шляхом у неділю 1 січня, китайські сили здійснили понад 300 злетів і посадок літаків і гелікоптерів. Однак Токіо не зафіксувало порушень повітряного простору чи вторгнення у свої територіальні води.

Видання підкреслило, що Китай не вперше проводить подібні маневри, однак ці навчання відбулися після того, як Японія оголосила що подвоїть витрати на оборону протягом наступних п'яти років. Таким чином Токіо намагається стримати Китай від використання своїх військових сил, зокрема й проти Тайваню.

Крім кораблів та авіації, 1 січня Японія виявила польоти китайського безпілотника WZ-7 поблизу острова Міяко. Це один апарат пролетів у понеділок 2 січня.

Китай може почати війну проти Тайваню