Если не научимся держать оборону, Украину "разорвут": поэтесса Черногуз говорит, что война надолго

Полномасштабная война продолжается почти второй год. Украинская защитница и писательница Ярина Черногуз считает, что всем украинцам нужно быть готовыми противостоять России.

Чтобы сохранить Украину, уже сегодня нужно учить детей обороне. В эксклюзивном интервью 24 Каналу военнослужащая и писательница Ярина Черногуз объяснила, почему считает, что война будет продолжительной и что нужно, чтобы победить россиян.

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Почему война надолго

По мнению Черногуз, Россия стремится уничтожить украинцев как нацию, поэтому эта война – геноцидная. Кроме того, она еще и цивилизационная – это противостояние демократии и тоталитаризму.

К тому же у нашего врага очень много ресурсов. Он заручился поддержкой стран, например, такой как Китай, которая тоже обладает значительным количеством военного потенциала. Все это говорит о том, что война будет долгой.

Как выстоять

На сегодняшний день, считает поэтесса, на фронте удалось достичь определенного паритета. У украинцев достаточно сил, чтобы противостоять оккупантам. В то же время противник постепенно истощается. Впрочем, следует понимать, что у него – огромный человеческий ресурс.

Если мы хотим противостоять этому ресурсу, нужно всем готовиться. Потому что победить количество можно только качеством,

– подчеркнула Черногуз.

Защитница отметила, что каждому украинцу нужно научиться обороняться и готовить к этому своих детей.

Пока что Украины много, но, если мы не научимся хорошо держать оборону, за 20 лет от нас медленно понадкусывают,

– отметила защитница.

Военнослужащая подчеркнула, что следует планировать гражданское будущее с учетом того, что еще десятилетиями нам предстоит уметь держать удар.

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