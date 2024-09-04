Отец выжил, потому что вернулся в квартиру взять воды, – очевидцы о трагедии во Львове

4 сентября 2024, 17:00
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Автор: Анастасия Кушпит

В доме на Коновальца люди, которых нашли под завалами, в момент удара находились на лестничной клетке. Она обвалилась вместе с ними.

Погибшие жители дома упали вместе с лестничной клеткой. Об этом, со слов ГСЧС, рассказали очевидцы трагедии.

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Как выжил Ярослав Базилевич

Ярослав Базилевич, который потерял во время обстрела всю свою семью, предварительно, также находился с женой и детьми на лестничной клетке.

По словам очевидцев, незадолго до удара он ушел в квартиру – это и спасло ему жизнь.

Спасатель отметил, что это исключительно со слов местных жителей.

Спасатель об атаке на Львов 4 сентября: видео с телеграмм-каналов

Напомним, что Ярослав потерял всю свою семью – погибли его жена Евгения и 3 дочери: 7-летняя Эмилия, 18-летняя Дарья и 21-летняя Ярина.

Главное об атаке на Львов 4 сентября

  • Утром 4 сентября российская армия нанесла по Львову ракетные удары.
  • В результате обстрела частично разрушены дома на улицах Коновальца и Михновских.
  • К сожалению, 7 человек погибли, среди них двое детей. После завершения спасательных работ стало известно о 64 пострадавших.
  • Четверг, 5 сентября, во Львове объявили Днем траура.