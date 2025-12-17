Об этом Ярослав Грицак рассказал в эксклюзивном интервью 24 Каналу.

Как Грицак оценивает ситуацию в Украине?

Ярослав Грицак объяснил, что война в Украине является угрозой, но одновременно возможностью изменить траекторию развития страны. По его словам, если власть не может изменить страну во время войны, то ее "сметает" или чужое войско, или собственный народ.

Историк также отметил, что ключевым условием является политическая воля, ведь много изменений случилось в начале войны, но теперь в стране наблюдается определенный "откат".

Пока эта власть работает на крепкую троечку. Этого хватает, чтобы выстоять, но не хватает, чтобы победить,

– добавил Грицак.

Он отметил, что считает важным, чтобы президент и правительство прекратили общаться с обществом "как с детьми".

По словам историка, он ожидает от Владимира Зеленского откровенного и честного разговора с гражданами – подобного тому, с которым в свое время выступил Уинстон Черчилль: "мы должны воевать, потому что нет выбора, цена войны высока, и я не могу обещать ничего, кроме крови, пота и слез, но я обещаю, что мы ее не проиграем".

Состоятся ли в Украине выборы?