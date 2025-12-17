Про це Ярослав Грицак розповів в ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу.

Як Грицак оцінює ситуацію в Україні?

Ярослав Грицак пояснив, що війна в Україні є загрозою, але водночас нагодою змінити траєкторію розвитку країни. За його словами, якщо влада не може змінити країну під час війни, то її "змітає" або чуже військо, або власний народ.

Історик також наголосив, що ключовою умовою є політична воля, адже багато змін трапилося на початку війни, але тепер в країні спостерігається певний "відкат".

Поки що ця влада працює на міцну трієчку. Цього вистачає, щоб вистояти, але не вистачає, щоб перемогти,

– додав Грицак.

Він зазначив, що вважає важливим, аби президент і уряд припинили спілкуватися з суспільством "як з дітьми".

За словами історика, він очікує від Володимира Зеленського відвертої й чесної розмови з громадянами – подібної до тієї, з якою свого часу виступив Вінстон Черчилль: "ми мусимо воювати, бо не маємо вибору, ціна війни висока, і я не можу обіцяти нічого, окрім крові, поту і сліз, але я обіцяю, що ми її не програємо".

Чи відбудуться в Україні вибори?