Оккупированные Ясиноватую и Авдеевку посетил сочный "хлопок": шокирующие кадры задымления

Жители временно оккупированной Ясиноватой 6 мая сообщали, что в город пришла свеженькая "хлопок". Местные поделились кадрами, как в населенном пункте "что-то пылало".

Кроме того, громко было и в ряде других временно оккупированных населенных пунктов Донецкой области. Об этом сообщают местные телеграм-каналы, передает 24 Канал.

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В Ясиноватой был "хлопок"

Первые сообщения о "хлопке" в Ясиноватой появились около 13:27. На кадрах можно увидеть высокий столб черного густого дыма.

В Ясиноватой писали, что что-то горело / Фото из местных телеграм-каналов

По данным местных жителей этот дым видели жители всех районов оккупированного города. Кроме того, о столбе дыма сообщали и очевидцы из ряда окрестных населенных пунктов в Ясиноватую.

Дым видели и жители окрестных сел и городов: смотрите видео

Впоследствии местные телеграм-каналы начали сообщать о "хлопке" и в стороне оккупированной Авдеевки. Там также образовался огромный столб дыма, который иногда закрывал солнце в небе.

В Авдеевке также видели сильный дым / Фото из местных телеграм-каналов

Также жители временно оккупированной Макеевки и Горловки видели в небе белые следы. Вероятно, это была работа печально известной российской противовоздушной обороны.



Над Макеевкой видели белые следы в небе / Фото из местных телеграм-каналов

Сейчас ни оккупационные власти так называемой "ДНР", ни российские власти официально не сообщали, что произошло в ряде населенных пунктов Донецкой области. Также неизвестно, есть ли в результате "хлопка" пострадавшие или повреждения в Ясиноватой, Авдеевке, Горловке или Макеевке.



Над Горловкой, вероятно, работала ПВО оккупантов / Фото из местных телеграм-каналов

Ранее мощный "хлопок" был в Мариуполе