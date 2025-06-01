Выборы президента в Польше: кому прогнозируют победу и как проходит голосование

Поляки во втором туре выборов 1 июня выбирают нового президента. В избирательной гонке участвуют Кароль Навроцкий от партии "Право и справедливость" и Рафал Тшасковский от политсилы "Гражданская платформа".

Корреспондентка 24 Канала София Назаренко, которая находится в Варшаве и наблюдает за выборами президента Польши, сообщила, что избирательные участки открылись в 7:00 и будут работать до 21:00.

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Данные последних опросов среди поляков

Сейчас в Польше действует избирательная тишина, любые политические агитации, публикации опросов, использование национальной символики сегодня под запретом. За нарушение режима тишины в стране предусмотрены суровые штрафы: от полумиллиона до миллиона злотых.

В первом туре выборов Рафал Тшасковский получил 31,3% голосов избирателей, а Кароль Навроцкий – 29,5%. Согласно последним опросам, которые публиковали польские СМИ накануне объявления избирательной тишины, поддержка кандидатов была почти равна, Тшасковский был немножко впереди на 1 – 1,7%.

Явка избирателей в 2025 году – рекордная

В Польше во втором туре по состоянию на 12:00 явка избирателей составила почти 24,83%. Это рекордный показатель за последние 10 лет на этот час. В 2020 году в этот же период во время второго тура явка была 24,7%, а в 2015 году – чуть более 17%.

Проголосовать сегодня успели уже и главные кандидаты. Тшасковский появился на избирательном участке с женой, а Навроцкий пришел голосовать со всей семьей,

– рассказала корреспондентка 24 Канала.

Напомним, что Рафал Тшасковский уже баллотировался в президенты в 2020 году. Тогда победу одержал действующий лидер Польши Анджей Дуда, получив чуть более 51% голосов, а за Тшасковского в тот период проголосовало 49% избирателей.

В этом году Польша снова поделена между сторонниками политической партии "Гражданская платформа" и "Право и справедливость", которые накануне второго тура выборов вышли на улицы Варшавы поддержать кандидатов от указанных политсил.