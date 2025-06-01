Кореспондентка 24 Каналу Софія Назаренко, яка перебуває у Варшаві та спостерігає за виборами президента Польщі, повідомила, що виборчі дільниці відкрилися о 7:00 і працюватимуть до 21:00.

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Дані останніх опитувань серед поляків

Наразі в Польщі діє виборча тиша, будь-які політичні агітації, публікації опитувань, використання національної символіки сьогодні під забороною. За порушення режиму тиші в країні передбачені суворі штрафи: від пів мільйона до мільйона злотих.

В першому турі виборів Рафал Тшасковський отримав 31,3% голосів виборців, а Кароль Навроцький – 29,5%. Згідно з останніми опитуваннями, які публікували польські ЗМІ напередодні оголошення виборчої тиші, підтримка кандидатів була майже рівна, Тшасковський був трошки попереду на 1 – 1,7%.

Явка виборців у 2025 році – рекордна

У Польщі в другому турі станом на 12:00 явка виборців становила майже 24,83%. Це рекордний показник за останні 10 років на цю годину. У 2020 році в цей же період під час другого туру явка була 24,7%, а у 2015 році – трохи більше ніж 17%.

Проголосувати сьогодні встигли вже й головні кандидати. Тшасковський з'явився на виборчій дільниці з дружиною, а Навроцький прийшов голосувати зі всією родиною,

– розповіла кореспондентка 24 Каналу.

Нагадаємо, що Рафал Тшасковський вже балотувався в президенти у 2020 році. Тоді перемогу здобув чинний лідер Польщі Анджей Дуда, отримавши трохи більше ніж 51% голосів, а за Тшасковського в той період проголосувало 49% виборців.

Цього року Польща знову поділена між прихильниками політичної партії "Громадянська платформа" та "Право і справедливість", які напередодні другого туру виборів вийшли на вулиці Варшави підтримати кандидатів від вказаних політсил.