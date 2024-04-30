Является ли уклонение от военной службы грехом: в ПЦУ ответили

Митрополит Драбинко неожиданно высказал мнение, что иногда можно понять уклонистов, которые убегают от военной службы. Однако он подчеркнул, что обязанностью каждого гражданина Украины является защита как своей семьи, так и своей родной земли.

Митрополит выразил убеждение, что ответ на вопрос об отношении к уклонистам должна предоставить богословско-этическая комиссия. В то же время он отметил, что нередко государство используют в собственных интересах политические кланы или олигархические персоналии, которые сами не идут на фронт.

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Является ли грехом бежать от военной службы

Митрополит Драбинко заявил, что иногда уклонистов можно понять. Он также добавил, что обязанностью каждого гражданина Украины является защита своей семьи и родной земли.

Впрочем, пока нет окончательного ответа на вопрос, является ли бегство от военной службы грехом. По словам митрополита, на этот вопрос должна дать ответ богословско-этическая комиссия.

Она (комиссия – 24 Канал) должна дать однозначный ответ. Хотя на этот вопрос однозначного ответа, думаю, нет. Мы живем в нашем государстве, мы должны его защищать, но и государство должно защищать наши конституционные права, обязанности и интересы,

– заявил митрополит.

Также он отметил, что государство часто не выполняет своих конституционных обязательств перед народом. Поэтому Драбинко заявил, что в такие моменты можно понять тех, кто убегает от военной службы. Митрополит открыто указал, что иногда политические кланы или олигархи используют государство в свою пользу, которые сами не участвуют в обороне страны.

"Поэтому защищать государство как территорию и как мать-Украину необходимо, но как институт и чьи-то личные интересы, которые сами не хотят их защищать, а посылают туда других – это вопрос очень сложный", – резюмировал Драбинко.

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