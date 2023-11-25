Странно, когда условная жертва хочет говорить на языке колонизатора, – нардеп о скандале в вузе Днепра

В Днепровском государственном медицинском университете на практическом занятии 10 ноября произошел языковой скандал. Преподаватель требовала от студентки перейти на русский во время общения с пациентом.

Народная депутат Украины Наталья Пипа рассказала 24 Каналу, что об этой ситуации сначала узнала из социальных сетей. Когда выяснила больше фактов, решила обратиться к языковому омбудсмену.

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Что произошло в Днепре

Депутату удалось узнать, что преподаватель медицинского вуза говорила в основном на украинском. Однако на практическом занятии был 73-летний пациент, который плохо понимал вопросы, поэтому она сказала студентке говорить с ним на русском. Студентка отказалась, на что, вероятно, услышала, что тогда ей нужно переводиться во Львов или Кембридж.

У нас нет обязательств, чтобы студент знал еще какой-то язык, кроме государственного. Если бы этот человек говорил на китайском, немецком или любом другом языке мира, должна ли студентка обращаться к нему на языке, который он понимает? Конечно, нет,

– заметила Наталья Пипа.

Она добавила, что наши граждане, которые пока не перешли на государственный, – не хуже или лучше других украинцев. Однако это люди, которые, видимо, не осознали связь государства и языка.

"Русский язык – это язык колонизатора, убийцы, поэтому мне удивительно, когда условная жертва хочет говорить на языке колонизатора. Ведь в Украине русский никогда не был ни родным, ни государственным", – подчеркнула народная депутат.

Наталья Пипа прокомментировала языковой скандал в Днепре: смотрите видео

Сейчас идет работа комиссии, но депутат обратила внимание, что образовательный процесс должен происходить на государственном языке. Перерывы и пребывание на территории учебного заведения – это также его части.

Важно в этом вопросе последовательная государственная политика. Это мы видим, изучая примеры языкового законодательства в других странах со схожей ситуацией. Например, французский в Квебеке (Канада) или фламандский во Фландрии (Северная Бельгия).

Эта ситуация свидетельствует о том, что общество обновляется. Война – это большое испытание, все мы сегодня, как "натянутые струны", поэтому схожие ситуации неизбежны. Но так мы формируемся, как государство, которое будет сильным и единым,

– подчеркнула Пипа.

Много ли таких случаев в Украине

Ситуации, когда люди отказываются выполнять закон о языке, все еще фиксируют. Если мы говорим об образовании, то родители школьников заявляют об этом гораздо меньше, чем студенты. Случаи, когда на украинском отказывают говорить в разных учреждениях, тоже есть, но встречаются реже.

Могу отметить, что в Одесской области есть много обращений к языковому омбудсмену, но это не потому, что в Одессе больше всего нарушают языковой закон, а потому, что там есть активное сообщество, которое на это реагирует,

– отметила депутат.

В него в основном входит молодежь и оно называется "Делаем вам нервы". Они уже организовали много акций.

Наталья Пипа предостерегает не поднимать градус эмоций на этой теме, а спокойно общаться, говорить свои ценности, видение. Ведь требовать можно только того, что регламентирует закон, а все остальное – можно только просить.

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