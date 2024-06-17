"Реакция будет жесткой": омбудсмен резко прокомментировал языковой скандал в Одессе
Источник:Тарас Креминь
На днях в Одессе произошел новый языковой скандал. На эту ситуацию уже отреагировал языковой омбудсмен Тарас Креминь.
На одном из бизнес-мероприятий посетительницу выгнали из зала после просьбы к спикеру соблюдать законы Украины и перейти на украинский язык. Уже известно, что этот инцидент вызвал волну возмущений и не обошел мимо Уполномоченного по защите государственного языка.
Смотрите также Уклонист и сомнительные медики: в Одесском ТЦК рассказали свою версию столкновения возле военкомата
Что говорит языковой омбудсмен
Языковой омбудсмен Тарас Креминь отреагировал на скандал в Одессе между посетительницами бизнес-мероприятия и спикером. Он назвал спор "классической историей о граблях", на которые наступили организаторы, которые прогнали посетительницу.
Пригласив на мероприятие людей, которые требовали обеспечить их право на информацию на государственном языке, инициаторы "бизнес-мероприятия", имея иноязычных спикеров, нарушили сразу несколько статей языкового закона и Уголовного кодекса. Это, к сожалению, и проблема, которая все еще есть в сознании малочисленной когорты обрусевших современников,
– объяснил он.
По его словам, травля за язык и изгнание из публичного события является "предметом внимания правоохранительных органов". И реакция за подобное отношение будет жесткой, а нарушители будут немедленно наказаны.
"Никому не позволено такие грубые злоупотребления в отношении граждан Украины. Надеюсь и на реакцию местной власти, которая обязана создать условия и, в случае нарушений, действовать и должным образом отреагировать", – добавил он.
Однако это еще не все
Уполномоченная по вопросам защиты государственного языка и депутат Одесского районного совета Ярослава Витко-Присяжнюк тоже высказалась относительно этого инцидента. Она отметила, что скандал громко расползается по сети.
Очень резанул чей-то комментарий с формулировкой "украиноязычное сообщество Одессы". Друзья, мы не сообщество и не меньшинство. Закон обязывает каждого гражданина Украины владеть государственным языком. Другие языки в соответствии с законодательством мы знать не обязаны,
– подчеркнула она.
Чиновница также отметила, что предоставлять услуги или информацию на другом языке, знать которую в Украине не обязаны, является нарушением права на получение услуг и информации на государственном языке.
Что известно о языковом скандале в Одессе: коротко
- Блогер Юлия Карабаджак написала в инстаграме, что пришла на мероприятие, которое проводили на русском языке. Она попросила общаться на государственном языке, однако ей ответили, что на русском "удобнее".
- На вопрос о том, будет ли переводчик спикер сказал: "Слушайте, ну если вы не понимаете, то я не держу вас здесь, не заставляю вас слушать". Далее блогер показала, как ее выводят с мероприятия.
- Организатор события Виталий Ступаенко, который выводил Юлию с мероприятия, уже записал извинения. Он заявил, что они "не доработали". Он заверил, что придерживается проукраинской позиции и пообещал, что будет проводить мероприятия на украинском.