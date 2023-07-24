В Броварах женщина пожелала украинским военным подорваться на минах

На рынке в Броварах Киевской области военные сделали замечания через ценники, написанные на русском языке. Владелица бизнеса же не нашла ничего лучше, чем мужчинам, благодаря которым может не только работать, но и жить, пожелать вслед взорваться на минах.

Конечно, довольно скоро Гайана, владелица торговой точки, уже просила прощения на камеру волонтера Владимира Мищука. Но и то не смогла сделать как следует.

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Пожелала смерти за замечания

В то же время она начала не только оправдывать свой недопустимый поступок "нервным срывом", но и агрессивно отстаивать якобы свое право говорить по-русски. Заметим, что из-за чего у женщины произошел "нервный срыв" – непонятно. Ведь по ее словам, во время конфликта ее в магазине даже не было. Вместо этого их слова ей передали.

Да и слова военных совершенно не тянут на такие, за что можно было бы хотя бы одно кривое слово в их сторону произнести. Гнев владелицы торговой точки вызвала рекомендация сменить ценники, чтобы бизнес не закрылся.

Это просто какое-то издевательство! Наши люди, украинцы, говорят, что никого не трогают за русский язык, а здесь – измените ценники на украинские. У нас свобода слова в Украине!

– подчеркнула Гайана.

Однако предпринимательница, очевидно, забыла, что, согласно законодательству, бизнес в Украине должен вестись на украинском языке. И свобода слова к ценникам отношения не имеет.

Да, я сказала, чтобы ребята взорвались на минах, которые так обращаются с мирными людьми. Те, которые приходят и позволяют себе по форме делать недостойные вещи. Они приходят и издеваются над людьми за русский язык,

– пыталась оправдаться предпринимательница.

"А вот русскоязычные военные!.."

После таких оправданий себя, женщина принялась оправдывать и свое право говорить по-русски. При этом из ее пояснений частично можно составить бинго из клише.

Так, кроме свободы слова Гайана вспомнила защитников, которые воюют против агрессора и вместе с тем говорят по-русски. К чему-то она вспомнила и россиян, которые перешли на сторону Украины и находятся на передовой.

Российским солдатам, воюющим за нашу страну, им можно? А людям, которые уже не выдерживают? Людей бьют на улицах! Каково право ребята имеют рассказывать мне, на каком языке говорить?

– сказала Гайана.

И после таких обвинений военных, которых она же за замечание отправила на мины, Гайана признала, что ее слова были неуместны и "жалеет" за сказанное. Однако сожалеет ли из-за того, что не должна была так высказываться в сторону защитников Украины, или из-за того, что в результате ее поступок получил огласку – неизвестно.

Как женщина пыталась не так извиняться, как оправдываться: видео