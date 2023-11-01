Это манипуляции: что не так в оправданиях русского, как языка некоторых военных

Некоторые лица защищают русский ,как язык военных в рядах Сил обороны Украины. Впрочем, это манипуляции, которые пытаются навязать украинцам.

Президент Украины Владимир Зеленский и военное командование используют исключительно государственный язык в делопроизводстве, документообороте и отдают приказы. Как отметил уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь 24 Каналу, на каком языке говорят в окопе – это вопрос частного общения, а не закона.

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Эти манипуляции не принесут пользы

Впрочем, когда речь идет об определенных законом сферах общественной жизни: деятельности ВСУ, сфере здравоохранения, местной власти и т.п. – никаких сомнений в необходимости украинского языка не может быть.

Никакие языковые манипуляции не принесут пользы. Они у нас были во время языкового майдана. Кому-то хотелось сделать некоторые языки региональными, но потом все закончилось расстрелами на Майдане и началась война и оккупация с призывом "защищать" так называемых "русскоязычных",

– заметил уполномоченный по защите государственного языка.

Тарас Креминь призвал украинцев быть ответственными и "снизить градус дискуссии" в обществе. А также не забывать, что украинского языка действительно много и работать над тем, чтобы те, кто хочет овладеть украинским – общались на нем.

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