Это манипуляции: что не так в оправданиях русского, как языка некоторых военных
Некоторые лица защищают русский ,как язык военных в рядах Сил обороны Украины. Впрочем, это манипуляции, которые пытаются навязать украинцам.
Президент Украины Владимир Зеленский и военное командование используют исключительно государственный язык в делопроизводстве, документообороте и отдают приказы. Как отметил уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь 24 Каналу, на каком языке говорят в окопе – это вопрос частного общения, а не закона.
Важно Почему аргумент "а военные говорят по-русски" не работает на гражданских
Эти манипуляции не принесут пользы
Впрочем, когда речь идет об определенных законом сферах общественной жизни: деятельности ВСУ, сфере здравоохранения, местной власти и т.п. – никаких сомнений в необходимости украинского языка не может быть.
Никакие языковые манипуляции не принесут пользы. Они у нас были во время языкового майдана. Кому-то хотелось сделать некоторые языки региональными, но потом все закончилось расстрелами на Майдане и началась война и оккупация с призывом "защищать" так называемых "русскоязычных",
– заметил уполномоченный по защите государственного языка.
Тарас Креминь призвал украинцев быть ответственными и "снизить градус дискуссии" в обществе. А также не забывать, что украинского языка действительно много и работать над тем, чтобы те, кто хочет овладеть украинским – общались на нем.
Языковые скандалы в Украине: актуально
- В Киеве разгорелся языковой скандал из-за таксиста, который отказался обслуживать клиентов на украинском. Более того, на вопрос клиентки, почему он не хочет говорить по-украински – водитель назвал их "больными людьми".
- Впоследствии мужчина записал видеообращение, в котором заговорил на ломаном украинском. Однако так и не извинился. А видео вообще завершил словами благодарности на русском тем, кто его якобы поддерживал.
- ПСкандальная певица Светлана Лобода решила вступиться за таксиста. Она заявила, что готова взять его на работу. Такой поступок артистки изрядно возмутил украинцев.