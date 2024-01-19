Отправился вслед за Пригожиным: в Херсонской области погиб российский военкор на псевдо "Моисей"

Оккупанты не оставляют попыток, чтобы вытеснить украинцев с позиций на левобережье Днепра в районе Крынок. Однако все усилия противника оборачиваются для него большими потерями.

Так, сегодня, 19 января, там ликвидировали военкора и военного Эдуарда Иоста на псевдо "Моисей". Об этом сообщили российские СМИ.

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Сгорел в аду

Отправить на концерт Кобзона "Моисея" могли вблизи Крынок на левобережье Херсона. Сообщение о гибели Иоста появилось в его Telegram-канале.

Как пишут паблики, о ликвидации мужа сообщила супруга Иоста.

Последнее, что написал оккупант на своем канале, было то, что в Крынках происходит ад. Это произошло за два дня до его смерти.

В комментарии СМИ Наталья Гуменюк заявила, что Силы обороны Юга не могут подтвердить смерть "Моисея".

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Враг сосредоточил на левом берегу Днепра значительную силу. Там находится более 70 тысяч человек.

Кроме того, противник держит на оккупированной Херсонской области несколько единиц техники и имеет возможность подавать ее в линию столкновения дозировано.

По словам Гуменюк, на линии столкновения плацдарма наших защитников выстроилась своеобразная полоса "кладбища" вражеской техники. Россияне даже боятся подвинуться в ее сторону.

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