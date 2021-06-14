Экипаж самолета с Протасевичем на борту не просил разрешения на посадку в Украине

Экипаж самолета Ryanair, на борту которого находился Роман Протасевич, не просил разрешения на посадку в Украину. Перед принудительной посадкой в Минске 23 мая наша страна не получала никаких запросов.

Об этом рассказал руководитель государственного предприятия "Украэрорух" Андрей Ярмак. Комментируя инцидент, Александр Лукашенко заявил, что Беларусь была вынуждена принять судно, ведь якобы украинские аэропорты отказались.

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Украина готова предоставить всю необходимую информацию для расследования, – Ярмак

Андрей Ярмак отметил, что никаких соответствующих запросов 23 мая не поступало в Украину. И в "Украэрорух" могут легко это доказать, ведь все записи есть в наличии.

Разговоры между экипажем и диспетчерами всегда записываются. Кроме того, такие записи ведутся и на борту,

– отметил он.

По его словам, все имеющиеся данные можно прослушать и сопоставить информацию. Глава предприятия добавил, что Украина готова предоставить необходимую информацию в рамках расследования, которое проводится по принудительной посадке самолета Ryanair.

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