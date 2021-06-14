Экипаж самолета с Протасевичем на борту не просил разрешения на посадку в Украине

Экипаж самолета Ryanair, на борту которого находился Роман Протасевич, не просил разрешения на посадку в Украину. Перед принудительной посадкой в Минске 23 мая наша страна не получала никаких запросов.
Об этом рассказал руководитель государственного предприятия "Украэрорух" Андрей Ярмак. Комментируя инцидент, Александр Лукашенко заявил, что Беларусь была вынуждена принять судно, ведь якобы украинские аэропорты отказались.
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Украина готова предоставить всю необходимую информацию для расследования, – Ярмак
Андрей Ярмак отметил, что никаких соответствующих запросов 23 мая не поступало в Украину. И в "Украэрорух" могут легко это доказать, ведь все записи есть в наличии.
Разговоры между экипажем и диспетчерами всегда записываются. Кроме того, такие записи ведутся и на борту,
– отметил он.
По его словам, все имеющиеся данные можно прослушать и сопоставить информацию. Глава предприятия добавил, что Украина готова предоставить необходимую информацию в рамках расследования, которое проводится по принудительной посадке самолета Ryanair.
Самолет с Протасевичем принудительно посадили в Минске: главное
- Бывшего редактора оппозиционного телеграм-канала NEXTA Романа Протасевича и его девушку Софию Сапегу задержали в Минске 23 мая после экстренной посадки самолета. Причиной стало сообщение о заминировании. Впрочем, после проверки взрывчатки на борту не обнаружили.
- После задержания журналиста многие страны закрыли воздушное пространство для белорусских самолетов. В Евросоюзе запретили белорусским авиакомпаниям летать на их территорию. Украина с 26 мая также прекратила прямое авиасообщение с Беларусью.
- 10 июня Япония призвала свои авиакомпании не летать над территорией Беларуси и запретила полеты над страной белорусским воздушным судам.