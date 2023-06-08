В некоторых местах вода отошла на 300 метров: кадры из села, где произошел массовый мор рыбы
Источник:Радио Свобода
Подрыв Каховской ГЭС россиянами повлек за собой массовый мор рыбы, в том числе и в Днепропетровской области. В селе Марьянское погибло более 850 килограммов биоресурсов, ныне берег удалось зачистить.
Оккупанты 6 июня взорвали Каховскую ГЭС. Эта техногенная катастрофа повлекла затопление десятков населенных пунктов в Херсонской области и будет иметь ужасные последствия для экологии.
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Какая ситуация в Марьянском сейчас
В селе Марьянское ситуация несколько стабилизировалась. Сейчас берег зачистили, мертвую рыбу утилизировали. В некоторых местах вода отошла на расстояние более 300 метров.
На опубликованных кадрах видно, что на мели осталась рыба.
Село Марьянское после моря рыбы: смотрите видео
Криворожская восточная окружная прокуратура начала досудебное расследование по уголовным производствам по фактам экоцида и нарушения законов и обычаев войны. По данным следствия, подрыв дамбы Каховской ГЭС привел к критическому снижению уровня воды в Каховском водохранилище.
В результате у села Марьянское Криворожского района произошла массовая гибель водных биоресурсов, которая может привести к экологической катастрофе,
– говорится в сообщении.
Следователи продолжают фиксировать негативные последствия подрыва Каховской ГЭС и устанавливают размер ущерба, нанесенного окружающей среде в результате экоцида. На месте массового моря рыбы также работают представители прокуратуры, полиции и государственных контролирующих органов области.
Что известно о море рыбы на Днепропетровщине
- В среду 7 июня стало известно, что в результате подрыва Каховской ГЭС произошел массовый мор рыбы в селе Марьянское. Ужасающие последствия экоцида опубликовали в сети местные жители.
- Глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак сообщил, что больше всего от гибели рыбы пострадали Марьинская и Зеленодольская общины области. Он объяснил, что массовый мор произошел из-за того, что Каховское водохранилище стремительно мелеет после подрыва ГЭС.
- По предварительным оценкам, погибло более 850 килограммов биоресурсов. Ущерб, нанесенный россиянами рыбному хозяйству области – более 7,6 миллиона гривен.