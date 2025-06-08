В России из-за аварии судна в реку вылилось 30 тонн топлива: в сети показали последствия

В воскресенье, 8 июня, в России произошла очередная экологическая катастрофа. Из-за аварии судна в сибирскую реку Енисей вылилось 30 тонн дизельного топлива.

Об этом сообщают пропагандистские СМИ, передает 24 Канал. В сети показали масляную пленку на поверхности воды.

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Экологическая катастрофа в России

В результате разлива на поверхности воды растянулась масляная пленка длиной 30 километров. На ликвидацию последствий уйдет около 2 – 3 недель, убеждает администрация Казачинского района.

Кроме того, жителям на правом берегу Енисея советуют не пить воду из реки и не использовать ее в быту.

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Нефтепродукты сосредоточены на правом берегу, в прибрежной зоне, где задерживаются на берегу и поймах. Часть загрязнений смывается течением в центральное русло, попадая на судоходный путь,

– говорится в сообщении.

На Енисее образовалась нефтяная пленка: смотрите видео

Напомним, ранее из-за экологической катастрофы, вызванной разливом мазута после аварии танкеров в Керченском проливе, в России закрыли пляжи Анапы. По словам руководителя Центра изучения оккупации Петра Андрющенко, страна-агрессора фактически потеряла курорты Анапы и Сочи.