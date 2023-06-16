Президент ОАЭ поспешно убежал с российского экономического форума: в чем причина

В России прошел ежегодный Петербургский международный экономический форум. На нем, в частности, присутствовал президент ОАЭ, который имел запланированную дискуссию с Владимиром Путиным. Однако буквально за 10 минут до начала событие внезапно отменили.

Об этом 24 Каналу рассказал политтехнолог Михаил Шейтельман. По его мнению, этому могли оказать содействие сегодняшние неоднозначные события в Киеве сегодня.

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Почему президент ОАЭ покинул экономический форум

В пятницу 16 июня Владимир Путин в Санкт-Петербурге выступал на Петербургском интернациональном экономическом форуме. Президент Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммад бин Заид Аль Нагаян встретился с российским диктатором.

Но вдруг перед дискуссией, на которой должны были присутствовать президенты России, ОАЭ и Алжира, лидер Арабских Эмиратов поспешно скрылся с этого мероприятия.

Я уверен, что это было из-за бомбардировок Киева. Потому что президент Эмиратов не готов сидеть рядом с человеком, который сегодня наносит удар "Кинжалами" по 6 африканским лидерам (фигурально – 24 Канал),

– отметил Михаил Шейтельман.

Отметим, что дискуссия прописана в программе и анонсирована накануне. Сегодня ее отменили буквально за десять минут до начала.

16 июня Россия в очередной раз обстреляла Киев и область. В время этого в украинской столице находилась африканская делегация.

Михаил Шейтельман о бегстве президента ОАЭ с экономического форума в России: смотрите видео

Путин теряет свое влияние

Заметим, что 18 июня год назад впервые опубликован "мирный план" в американском издании National Interest. В частности, в нем находились пункты, согласно которым Украина навсегда отказывается от вступления в НАТО, добровольно сокращает свою армию и уничтожает свое тяжелое вооружение.

"Почему я упомянул о National Interest? Потому что сегодня он снова "всплыл". Владелец этого издания на Международном экономическом форуме сидит рядом с Путиным на сцене задает ему вопросы. Они просто сожгли своего "шпиона", – подчеркнул политтехнолог.

Интересно наблюдать, как National Interest от Украины требовали фактически уничтожить свою армию и отказаться от курса в НАТО. А уже через год все, чего они хотят – чтобы с Владимира Путина, военного преступника, сняли ордер на арест.

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