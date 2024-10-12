Финансируй или воюй: СМИ рассказали об одном из вариантов экономического бронирования

В Украине до сих пор рассматривают возможные варианты внедрения экономического бронирования. Один из них предусматривает ежемесячную уплату работником определенной суммы на особый счет.

Об этом изданию NV сообщил топ-представитель в Кабинете министров Украины. Отмечается, что деньги этого счета направят на финансирование армии и заработную плату военным.

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Экономическое бронирование в Украине

Так, в случае одобрения варианта с ежемесячной платой, счет забронированного плательщика будет привязан к его идентификационному налоговому номеру. Вся процедура может стать доступной через одно из приложений портала госуслуг Дія.

По данным СМИ, ожидается, что экономическое бронирование хотят проводить в конце 2024 года или в начале 2025 года. Однако это зависит от темпов мобилизации и ситуации, что будет царить на фронте. Как именно будет работать этот механизм, пока неизвестно.

Соответствующие законодательные инициативы уже зарегистрированы в парламенте. Но голосование даже в первом чтении еще не состоялось.

Стоит вспомнить также то, что СМИ недавно писали, что президент Украины Владимир Зеленский выразил недовольство бронированием 1,5 миллиона человек, из-за чего правительство приостановило действие отдельных положений по определению критически важных предприятий до 15 ноября 2024 года. То есть это означает приостановление решений по бронированию.