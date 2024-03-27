Экономического бронирования не будет: правки об отсрочке за высокую зарплату отклонили, – нардеп
Источник:LIGA.net
Правки о возможности бронирования граждан, учитывая высокую зарплату и уплаченные налоги, были отклонены профильным комитетом. В то же время рассмотрение законопроекта о мобилизации до сих пор продолжается.
Об этом сообщил нардеп от Слуги народа, член профильного комитета Игорь Копытин. Отметим, что, например, в Офисе президента хотели установить порог для экономического бронирования на уровне зарплаты в 30 – 35 тысяч гривен в месяц. Кроме этого, в парламенте предлагали вариант бронирования путем уплаты ежемесячного военного сбора.
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Правки отклонены
Игорь Копытин рассказал, что были отдельные предложения по бронированию лиц, которые получают определенную зарплату и платят налоги – однако их отклонили "даже без обсуждения". По словам нардепа, это нарушает принцип равенства граждан.
Целью законопроекта является установление социально справедливой мобилизации. Фактической сутью таких поправок стал бы принцип "война для бедных". А это недопустимо,
– подчеркнул нардеп.
В то же время Копытин отметил, что в комитете происходит предварительное рассмотрение.
Есть вероятность, что в сессионном зале Верховной Рады во время второго чтения авторы этих поправок смогут инициировать их учет.
Что известно об экономическом бронировании
- В Офисе президента считали, нужно ввести экономическое бронирование, учитывая реальную заработную плату. Предлагалось, что нижняя "граница входа", которая позволит претендовать на отсрочку должна была составлять 30 – 35 тысяч гривен в месяц.
- В то же время группа депутатов Верховной Рады предлагала собственное видение. Они были сторонниками введения налога, вроде военного сбора. Если работодатель хочет подать работников на экономическую "бронь", то должен гарантировать, что каждый месяц дополнительно заплатит за него 20 тысяч гривен.
- Однако не все поддерживали такую инициативу. В частности, председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук относился к экономическому бронированию скептически. По его словам, ранее уже существовал так называемый "налог на трусость" – однако ни в одной стране он не сработал. Однако в то же время действительно, одного военного, который защищает Украину, должны работать восемь человек.