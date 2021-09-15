Экс-глава разведки Бурба пришел на ВСК по вагнеровцах, но заседание не состоялось

Заседание ВСК по скандальной операции по задержанию вагнеровцев должно было состояться 14 сентября. На него пригласили прийти бывшего руководителя разведки Минобороны Василия Бурбу.

Бурба на заседание ВСК пришел. Только вот заседание не состоялось – не собралось достаточное количество членов комиссии, чтобы был кворум.

К теме В Комитете по нацбезопасности заявили о разногласиях в ВСК по делу "вагнеровцев"

ВСК по вагнеровцах не заседала в запланированный день

Бывший руководитель ГУР МО (Главного управления разведки Министерства обороны) Василий Бурба 14 сентября должен был докладывать на заседании Временной следственной комиссии Верховной Рады по задержанию членов ЧВК "Вагнера".

Но доклад не состоялся, хотя Бурба на заседание пришел.

Не было (заседания ВСК – 24 канал). Я общался с ней (главой ВСК Марьяной Безуглой – 24 канал), она сообщила, что кворум отсутствует,

– рассказал Василий Бурба.

Он добавил, что не знает, почему так сложилось, что его пригласили на заседание ВСК, а сами ее члены – нардепы не пришли. Впрочем, доклад Бурбы все еще могут заслушать, по его же словам, в понедельник, 20 сентябрь

Марьяна Безуглая в фейсбуке также написала, что "продолжили заседание ВСК до понедельника, работаем".

Комментировать сюжет CNN о вагнеровцах при этом Бурба отказался – мол, рассказывать все будет только на ВСК.

Коротко о скандале вокруг "спецоперации по задержанию вагнеровцев"