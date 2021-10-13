Экс-главу ГУР Бурбу уволили с военной службы, – Бутусов

Бывшего руководителя ГУР Минобороны Василия Бурбу уволили с военной службы. По информации журналиста Юрия Бутусова, причина такого шага – показания, которые дал Бурба ВСК по расследованию дела "вагнеровцев".

Об этом Юрий Бутусов написал со ссылкой на собственные источники. Рапорт Бурба подал еще 14 сентября.

Ранее Бутусов заявил, что Таран санкционировал задержание вагнеровцев: в ВСК ответили

Рапорт Бурба подал еще 14 сентября, – Бутусов

По информации "Цензор.НЕТ", перед заседанием ВСК Верховной Рады, которая расследует провал операции по "вагнеровцам", Бурбу вызвал министр обороны Андрей Таран.

Таран, по словам источника, приказал Бурбе как военнослужащему отказаться от дачи показаний ВСК. Приказал не сообщать под протокол народным депутатам о том, что спецоперация по задержанию российских террористов была санкционирована 1 июля 2020 года самим Тараном и поэтому не требовала вообще никаких совещаний в Офисе Президента,

– написал Бутусов.

Бутусов подчеркнул, что также Бурбе приказали не сообщать о совещание по спецоперации в кабинете президента, а также, что на этом совещании присутствовали люди, не имевшие связи с проведением секретных спецопераций.

Бурба написал рапорт в присутствии министра, – "Цензор.НЕТ"

Бурба выполнять приказ вроде бы отказался и в присутствии министра написал рапорт об увольнении с военной службы. После этого отправился давать показания следственной комиссии. Однако, по информации Бутусова, это протокол до сих пор не оформили.

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Приказ об увольнении Бурбы с военной службы министр подписал 13 октября 2021 года.

Что известно о Василии Бурбе?

Родился в 1978 году. Выпускник Национальной академии СБУ. Генерал-полковник ВСУ. Участник боевых действий на Донбассе. Возглавлял Главное управление разведки Минобороны в 2016–2020 годах. Родился в 1978 году. Выпускник Национальной академии СБУ. Генерал-полковник ВСУ. Участник боевых действий на Донбассе. Возглавлял Главное управление разведки Минобороны в 2016–2020 годах.

Последние новости по расследованию так называемого дела "вагнеровцев":

Следственная комиссия ВРУ обнародовала предварительные выводы расследования. Они свидетельствуют о том, что СБУ действительно пыталась "выманить вагнеровцев", однако якобы это не было никакой спецоперацией.

По словам нардепа Марьяны Безуглой, речь идет именно о спецмероприятии, а не спецоперации.

В ВСК состава преступления в срыве задержания не увидели.

Ранее журналист Юрий Бутусов сообщал, что санкцию на проведение операции давал министр обороны Андрей Таран.

24 канал пытается связаться с Минобороны, чтобы получить комментарий насчет увольнения Василия Бурбы.

Текст публикации Юрия Бутусова:

Начальник Главного управления разведки Минобороны в 2016–20 годах генерал-полковник Василий Бурба сегодня уволен с военной службы из-за дачи показаний следственной комиссии Верховной Рады по расследованию провала спецоперации по захвату российских террористов.

По данным источника Цензор.Нет, рапорт на увольнение Бурба подал 14 сентября. Перед заседанием Временной следственной комиссии Верховной Рады по расследованию Вагнергейта Бурба был вызван на встречу с министром обороны Андреем Тараном. Таран, по словам источника, приказал Бурбе, как военнослужащему, отказаться от дачи показаний временной следственной комиссии. Приказал не сообщать под протокол народным депутатам о том, что спецоперация по задержанию российских террористов была санкционирована 1 июля 2020 года самим Тараном, и поэтому не требовала вообще никаких совещаний в офисе Президента. Приказал не сообщать как проходило заседание в кабинете Верховного Главнокомандующего Владимира Зеленского об отмене спецоперации, а также о том, что на совещание Зеленский допустил лиц, не имеющих отношение к совершенно секретным операциям военной разведки – главу Офиса Президента Андрея Ермака, замглавы Офиса Президента Романа Машовца, секретаря президента Марию Левченко, а также близко связанного с РФ начальника комитета по разведке Руслана Демченко. Таким образом, были созданы предпосылки к утечке информации о спецоперации. Также Таран требовал скрыть причастность Зеленского и Ермака к отмене спецоперации.

Чтобы не выполнять незаконные приказы Тарана, Бурба тут же в присутствии министра обороны написал рапорт об увольнении с военной службы.

После написания рапорта об увольнении Бурба отправился на заседание ВСК и после этого неоднократно давал показания народным депутатам.

По данным источников Цензор.Нет, протокол показаний Бурбы до сих пор не оформлен и с ним не ознакомлены ни члены следственной комиссии, ни сам Бурба.

Сегодня официально приказом министра обороны Василий Бурба уволен с военной службы.