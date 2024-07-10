Экс-главу Верховного суда Князева поймали за 1 километр от границы с Румынией
На границе с Румынией поймали бывшего председателя Верховного суда Всеволода Князева. ГПСУ обнаружили его в селе в 1 километре от границы в селе Солотвино на Закарпатье.
Об этом сообщает журналист Виталий Глагола со ссылкой на свои источники. Стоит указать, что он подозревается в получении взятки в размере 2,7 миллиона долларов.
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Князев на границе
Как сообщают СМИ, Князева обнаружили на контрольном посту в машине Voskswagen в качестве пассажира. Произошло это 10 июля в 16:40.
Отмечалось, что некоторое время он находился в отделе пограничной службы "Солотвино". У него уточняли цель пребывания вблизи границы и проверяли версию о попытке незаконного пересечения.
В то же время сам экс-глава Верховного суда заявил, что прибыл в Закарпатье с целью отдыха. По информации СМИ, его уже отпустили, однако направили за пределы пограничной полосы. О происшествии сообщили правоохранительные органы и ТЦК.
Что известно о Князеве
- Отметим, что недавно с Князева сняли электронный браслет. Экс-чиновник заявлял, что у него по его месту жительства по 6 часов нет света и связи, что делает браслет неэффективным. Также он утверждал, что имеет аллергию.
- Однако коллегия продлила действие ограничительных мер, таких как обязанность прибывать к прокурору суда по первому требованию, не изыматься за пределы Украины, воздерживаться от общения со свидетелями, сдать паспорта для выезда за границу.
- В мае 2023 года тогдашнего председателя Верховного Суда Всеволода Князева разоблачили на взятке в 2,7 миллиона долларов за возвращение акций Полтавского горно-обогатительного комбината к Константину Жеваго.
- В январе 2024 года за Князева внесли 18,16 миллиона гривен залога и он вышел из СИЗО.