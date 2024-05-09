Экс-командир ТрО с Полтавщины отдал жене авто, которое закупили для бригады

Экс-командир 116 бригады ТрО отдал своей жене автомобиль, который в декабре 2022-го года для задач бригады передал Полтавский горсовет. Теперь военного подозревают в злоупотреблении положением.

Жена бывшего командира ТрО пользовалась в Черновцах автомобилем Skoda Kodiaq Sportline 2022-го года выпуска, информирует 24 Канал. Его стоимость – почти 2 миллиона гривен.

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Военного зовут Александр Чахлов. Он до ноября 2023-го года был командиром 116 бригады ТрО.

Также в ноябре 2023-го года подозреваемый забрал с территории воинской части две портативные зарядные станции и аккумуляторные модули к ним.

К тому же по словам главы воинской части, Чахлов не вернул ноутбук, три планшета, Starlink и программный защищенный терминал Motorola G100.

Правоохранители в декабре прошлого года провели обыск в квартире подозреваемого. У него изъяли зарядную станцию, ноутбук и планшет. Это имущество арестовали.

В Кропивницком военные присвоили 10 миллионов

В Кропивницком руководители воинской части присвоили благодаря тендерам почти 10 миллионов гривен. Это бюджетные деньги.

Командир и заместитель почти вдвое завысили стоимость деталей для авиационной техники при проведении тендеров. Они определяли такие условия, что выиграть конкурс могла только подконтрольная компания-поставщик.

Так чиновники положили себе в карман 9,7 миллиона гривен. Военных обвиняют в присвоении бюджетных средств. Им грозит до 15 лет за решеткой.