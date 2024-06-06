Похоже на измену Родине: что указывало на сотрудничество экс-начальника генштаба Молдовы с Россией

Стало известно, что экс-начальник генштаба Молдовы Игорь Горган был информатором российских спецслужб. Журналисты на основе его переписки с российскими кураторами обнаружили, что он выдавал им секретную информацию, которая касалась войны в Украине.

Журналист RISE Moldova Владимир Тхорик рассказал 24 Каналу, что представители молдавской спецслужбы следили за Игорем Горганом все время, пока он был командующим молдавской армии. Они неоднократно замечали контакты с представителями российской разведки.

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Связи Горгана с Россией

Владимир Тхорик отметил, что как только Игорь Горган получил высокую должность в молдавской армии, то в первую очередь совершил визит в российское посольство.

Такие действия указывали на приверженность молдавского чиновника к России. Он часто заявлял, что стоит перекрыть границу с Румынией из-за того, что они поставляют в Украину боеприпасы. Горган буквально призывал российских представителей прийти и "освободить" Молдову,

– подчеркнул он.

Преступления экс-начальника генштаба Молдовы

Журналист отметил, что Игорь Горган, после начала полномасштабного вторжения России в Украину, работал в представительстве ООН в Молдове. Он руководил безопасностью отдела, которое занималось проблемами беженцев.

У него была вся информация о том, кто из украинских беженцев приезжает в Молдову. Он знал принципы работы ООН с ними,

– высказался он.

Арестуют ли предателя

По словам Владимира Тхорика, Игорь Горган пока не получил запрета на выезд из Молдовы, однако он может сбежать в Приднестровский регион.

Сейчас неизвестно, где он находится. Возможно, его арестуют. В Молдове возник серьезный скандал из-за этого. Горган сливал России информацию с ограниченным доступом, в частности о перемещении молдавских военных и цели украинских визитов, это похоже на измену Родине,

– сказал журналист.

Ситуация в непризнанном Приднестровье