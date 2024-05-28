Экс-начальника одесского ТЦК Борисова повторно задержали на выходе из СИЗО

Работники ГБР задержали экс-начальника Одесского областного ТЦК и СП Евгения Борисова на выходе из СИЗО. Это произошло после того, как за него внесли залог в размере 12 миллионов гривен по предыдущему обвинению.

Бюро получило информацию, что после уплаты залога фигурант планировал выйти из следственного изолятора и скрываться от следствия, в частности выехать за границу.

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Борисова снова задержали

Работники ГБР задержали экс-чиновника в Киеве сегодня, 28 мая. Ему сообщено о новом подозрении в организации легализации незаконных доходов на сумму более 142 млн гривен.

Против Борисова возбуждено уголовное производство по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины. В 2023 году ГБР задержало бывшего военкома и суд поместил его под стражу. Сначала суд назначил ему меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога на сумму 150 млн гривен, однако постепенно суды уменьшили сумму залога до 12 млн гривен.

Бывшему военкому уже было сообщено о подозрениях:

в приобретении лицом, уполномоченным на выполнение функций государства активов, стоимость которых более чем на шесть тысяч пятьсот необлагаемых минимумов доходов граждан превышает его законные доходы;

в неявке вовремя на службу без уважительных причин военнослужащим, совершенное в условиях военного положения – совершении уголовного преступления;

в уклонении военнослужащего от несения обязанностей военной службы путем обмана, совершенное в условиях военного положения.

Санкции статей предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.