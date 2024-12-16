Экс-руководитель разведки рассказал, действительно ли Россия готовит наступление на Запорожье

Запорожское направление уже несколько месяцев "пугают" наступлением россиян. Наступление, о котором поговаривают в инфополе, невозможно было бы скрыть, ведь современные технологии легко фиксируют большие скопления войск.

Генерал армии и экс-руководитель Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж в эфире 24 Канала объяснил, что космическая, радиотехническая или военная разведка может обнаружить перемещение войск батальонного уровня. Количество людей в батальоне составляет лишь от 300 до 800 человек.

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Поэтому передвижения войск, которые насчитывают более 100 тысяч человек, фактически невозможно скрыть.

Концентрации такого большого количества войск на этом направлении нет, и возможностей для широкомасштабной наступательной операции враг сегодня также не имеет. Но не надо недооценивать его. Он может подтянуть сначала 25 тысяч, потом 40 тысяч в разных секторах,

– рассказал Николай Маломуж.

Маломуж объяснил, что Россия действительно имеет возможность держать большую концентрацию войск в конкретных зонах боевых столкновений. По его словам, на Запорожском направлении ситуация, хоть и является сложной, но остается контролируемой.

Интересно! Эти слухи уже опроверг председатель Запорожской ОГА Иван Федоров. Он отметил, что это – ИПСО, которым пугают местных жителей. Из-за слухов в поселке Камышеваха приостановили строительство подземной школы, что может стать причиной эвакуации детей из поселка.

Чего же хочет враг

"Предпосылки для того, что враг в ближайшие дни или даже недели сгенерирует большие силы и начнет наступление, чрезвычайно малы. Они могут перебрасывать военных, но для этого нужно от трех до семи дней, чтобы переместить резервы", – рассказал экс-руководитель Службы внешней разведки Украины.

По словам Маломужа, враг подтягивает подразделения для продвижения в отдельных секторах, в частности в селах на Запорожье – Роботино и Малой Токмачке. Эти села украинские военные освободили еще летом 2023 года. Для россиян они имеют важное логистическое значение. Их захват необходим для того, чтобы украинская армия не могла бить на дальнее расстояние и мешать поставке техники, боеприпасов и новых военных.

Ситуация на Запорожье: смотрите на карте