Помогал сыну-оккупанту: экс-руководителю охраны Януковича объявили подозрение
Источник:Служба безопасности Украины
Служба безопасности Украины сообщила о подозрении бывшему руководителю охраны Виктора Януковича. Сейчас он скрывается в России.
Таким образом, СБУ собрала доказательную базу на еще одного бывшего топ-чиновника. Ему грозит лишение свободы.
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В чем подозревают бывшего руководителя охраны Януковича
Речь идет о Вячеславе Заневском – бывшем руководителе охраны президента-беглеца Виктора Януковича. После захвата Херсона и части Николаевщины, он помогал российским террористам в распространении кремлевского режима и подавлении движения сопротивления.
В июле 2022 года на Заневского вышел его сын, входивший в состав оккупационных группировок России на временно захваченной части юга Украины. Тогда он обратился к своему отцу с просьбой помочь российским карательным органам в выявлении местных украинских патриотов, в частности участников АТО и ветеранов ВСУ.
В итоге Заневский сконтактировал сына с двумя своими знакомыми – руководителями созданных агрессором "МВД" и "государственной службы безопасности" во временно оккупированной Херсонской области.
В дальнейшем они передавали российским захватчикам персональные данные о местных жителях и способствовали похищению людей. Также Заневский консультировал военные подразделения страны-агрессора по тактике ведения боевых действий против Сил обороны,
– рассказали в СБУ.
Поэтому предателю Украины сообщили о подозрении по статье о пособничестве государству-агрессору.
Вячеславу Заневскому сообщили о подозрении / фото СБУ
Предатели Украины: последние новости
- Бывшему нардепу от запрещенной партии ОПЗЖ грозит серьезный срок лишения свободы. Речь идет об Олеге Волошине.
- На днях СБУ сообщила о подозрении послушнику УПЦ МП. Он публично оправдывал российскую агрессию против Украины и военные преступления оккупантов.
- Также недавно в Киевской области задержали двух предателей из ГСЧС Украины. Они помогали России во время оккупации региона в феврале-марте прошлого года.