Южная Корея очень осторожна: экс-сотрудница ЦРУ ответила, окажет ли Сеул помощь Киеву

Владимир Путин усиливает сотрудничество с КНДР. Южная Корея внимательно за этим следят. Есть одна вещь, после которой Сеул, скорее всего, начнет оказывать военную помощь Украине.

Об этом 24 Каналу рассказала бывшая сотрудница ЦРУ по вопросам КНДР Сью Ми Терри, заметив, что Южная Корея очень осторожно ведет себя в вопросе военной поддержки Украины. Тут идет сложная игра, в которой Сеул занимает взвешенную позицию.

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Будет ли военная помощь от Южной Кореи

Как отметила Терри, вероятнее всего, Южная Корея хочет помогать Украине. Но она и реагирует на угрозы Путина. Ранее диктатор говорил, что прямая передача оружия Украине будет "красной линией" для Кремля. В таком случае Путин передаст КНДР чувствительные для Южной Кореи технологии.

Эти вещи сейчас рассматривают. Но, как по мне, южнокорейское правительство изменит политику только тогда, когда будут разведданные, которые указывали бы, что Путин передает чувствительные технологии КНДР,

– сказала Терри.

Южная Корея не хочет, чтобы Россия победила Украину в войне. Также Сеулу явно не нравится, что оружие КНДР будет протестировано на поле боя. Но больше всего Южная Корея опасается, что Путин передаст КНДР технологии, которые усилят их ракетную программу и оружие массового уничтожения.

КНДР и Россия: коротко