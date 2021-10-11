Экс-судью Чауса оставили под домашним арестом: назвали срок

Высший антикоррупционный суд продлил меру пресечения экс-судье Николаю Чаусу. Его оставили под круглосуточным домашним арестом.

Соответствующее решение суд принял 6 октября. Его принял следственный судья ВАКС Тимур Хамзин.

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Суд выбрал меру пресечения экс-судье Чаусу

Высший антикоррупционный суд продлил до 14 декабря срок круглосуточного домашнего ареста бывшему судье Днепровского районного суда Киева Николаю Чаусу,

– говорится в сообщении.

Предварительно известно, что Николай Чаус будет без загранпаспортов и с электронным браслетом на ноге (последний на него надели 6 августа 2021 года).

Кстати, перед тем, 4 августа 2021 года суд продлил домашний арест Чаусу до 15 октября 2021 года.

Дело экс-судьи Николая Чауса: коротко