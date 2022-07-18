Экс-главу СБУ в Крыму Кулинича суд отправил под стражу без права на залог

Суд избрал меру пресечения экс-главе правления СБУ в Автономной Республике Крым Олегу Кулиничу. Его отправили под стражу без права внести залог.

Под стражей Кулинич пробудет, по меньшей мере, до 13 сентября 2022 года. Накануне его задержали сотрудники ДБР.

Обратите внимание Все преступления задокументированы, он за все ответит, – Зеленский об экс-начальнике СБУ в Крыму

Кулиничу объявили подозрение по 3 статьям

Следователи ДБР объявили экс-начальнику управления СБУ в Крыму подозрение сразу по 3 статьям:

государственная измена;

создание, руководство преступным сообществом или преступной организацией, а также участие в нем;

посредничество в передаче или сборе с целью передачи иностранному государству, организации или их представителям сведений, составляющих государственную тайну.

По данным следствия, Кулинич сотрудничал с российским фсб. Он передавал врагу разведывательную информацию и в том числе ту, которая являлась государственной тайной.