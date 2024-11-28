МИД рассказал детали решения эксгумации жертв Волынской трагедии и назвал важное условие

Украина и Польша наконец пришли к согласию относительно эксгумации тел жертв Волынской трагедии. Сейчас важно, чтобы этот процесс происходил без политических препятствий.

Такую позицию высказал спикер Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на его брифинг.

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Как будет происходить эксгумация жертв

Как рассказал представитель украинского ведомства, важно, чтобы процесс эксгумации происходил на экспертном, историческом техническом уровне, так как это и должно быть. Сейчас профильные институты работают над тем, чтобы это происходило без политических препятствий.

Важная формулировка, которая была в совместном заявлении – нет никаких препятствий, имеется в виду политических препятствий, то есть министры иностранных дел как политические фигуры констатируют, что препятствий политических на этом пути нет,

– объясняет спикер.

По его словам, над этим работают Украинский институт национальной памяти, министерства культуры обеих стран, которые поддерживают регулярный контакт, работа продолжается в стандартном режиме. По последней информации, украинская сторона ждет список конкретных мест, где будут проводиться работы.

"Мы заверили, что как только этот список будет получен все будет прорабатываться. Я хочу еще раз заверить, что от польской стороны во время переговоров мы получили четкое заверение местам памяти украинцев в Польше будет на взаимной основе уделено абсолютно такое же важное внимание", – говорит Тихий.

Резюмировав, он еще раз подчеркнул, что украинская сторона не хочет политизировать этот процесс. По его мнению, "он не политический и не должен быть политический".