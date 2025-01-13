Начнется в апреле: Украина разрешила на Тернопольщине эксгумацию жертв Волынской трагедии
В апреле начнется эксгумация останков польских жертв Волынской трагедии, похороненных в бывшем городке Пужники в Украине.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на польскую радиостанцию RMF FM.
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Эксгумация жертв Волынской трагедии
Фонд "Свобода и демократия", который нашел это место захоронения два года назад, получил разрешение от украинской власти на выкапывание останков из земли и проведение дальнейших исследований.
В RMF FM указали, что Пужники расположены возле Тернополя в Украине и в апреле начнется эксгумация жертв Волынской трагедии.
Там отметили, что целью эксгумации прежде всего является установление личности людей, чьи останки были найдены в яме возле бывшего кладбища.
Как сказал Мацей Данцевич, заместитель главы фонда "Свобода и демократия", после раскопок останки будут исследованы польскими археологами и антропологами. Указывается, что специалисты уже собирают генетический материал у родственников.
"На месте, где находятся останки, этот материал также будет собран таким профессиональным способом", – рассказал он в эфире радиостанции.
После исследований планируется перезахоронение погибших и увековечивани этого места.
Сообщают, что во время трагических событий, вошедших в историю как Волынская трагедия, в Пужниках погибли около 80 человек.