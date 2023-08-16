Эти дроны очень хорошо себя продемонстрировали. Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, полковник ВСУ в запасе, лётчик-инструктор Роман Свитан.

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Экспериментальные дроны

По словам эксперта, такой успешный результат есть и потому, что разработчик – спецслужба и занимается дроном именно она. То есть без подключения Укроборонпрома, частных фирм.

Конкретно сами, на своей базе, свои специалисты, свой внутренний бюджет. И вот получился такой удачный беспилотник,

– сообщил Роман Свитан.

Он добавил, что у нас большинство спецслужб также занимаются и воздушными, и морскими, и подводными дронами. К примеру, этот полностью на своей базе проводила СБУ. Именно поэтому "Морской малыш" (Sea Baby) неплохо себя продемонстрировал.

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План России касательно Курской АЭС

По мнению Свитана, "Рязанский сахар", скорее всего, станет "Курским сахаром". Он напомнил, что 20 лет назад в России происходили взрывы жилых домов, чтобы Путина привести к власти.

"Вину "вешали" на чеченцев. Хотя это выполняла ФСБ – работа Патрушева", – объяснил военный эксперт.

Взрывы жилых домов в России – серия террористических актов в городах Буйнакск, Москва и Волгодонск. В результате терактов 307 человек погибли, более 1700 получили ранения различной степени тяжести или пострадали. Для подрыва взрывчатку маскировали в мешках с сахаром.

"То же самое сейчас россияне пытаются сделать и с Курской АЭС. Сделают "закладку" под некоторые объекты, связанные с радиацией. Это будут второстепенные объекты, которые очень быстро можно будет отремонтировать", – добавил Роман Свитан.

Россиянам это нужно, чтобы отвлечь или переключить внимание от такого же действия российской армии на Запорожской ЗАЭС.

Что происходит в Токмаке

Роман Свитан объяснил, что Токмак – это основной военный хаб в этом районе, ведь там железнодорожная дорога и из Волновахи подходит шоссе.

Токмак не только военная база, но и военный хаб. Однозначно, как только у нас появится возможность, то нужно будет прорабатывать линии подвоза боеприпасов,

– сообщил военный эксперт.

"В районе 20 – 30 километров это уже боевой радиус работы нашей натовской армейской артиллерии. Она на 30 километрах достаточно неплохо достает. Главное для нее подготовить плацдарм, чтобы в контрбатарейной борьбе можно было успеть отбиться", – добавил Свитан.

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