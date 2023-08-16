Ці дрони дуже добре себе продемонстрували. Про це 24 Каналу розповів військовий експерт, полковник ЗСУ в запасі, льотчик-інструктор Роман Світан.
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Експериментальні дрони
За словами експерта, такий успішний результат є й через те, що розробник – спецслужба, й займається дроном саме вона. Тобто без підключення Укроборонпрому, приватних фірм.
Конкретно сама, на своїй базі, свої спеціалісти, свій внутрішній бюджет. Й от вийшов такий вдалий безпілотник,
– повідомив Роман Світан.
Він додав, що у нас більшість спецслужб також займаються й повітряними, й морськими, й підводними дронами. Наприклад, цей повністю на своїй базі проводила СБУ. Саме тому "Морський малюк" (Sea Baby) непогано себе продемонстрував.
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План Росії щодо Курської АЕС
На думку Світана, "Рязанський цукор", скоріш за все, стане "Курським цукром". Він нагадав, що 20 років тому у Росії відбувалися підриви житлових будинків, аби Путіна привести до влади.
"Провину "вішали" на чеченців. Хоч це виконувала ФСБ – робота Патрушева", – пояснив військовий експерт.
"Те ж саме зараз росіяни намагаються зробити й з Курською АЕС. Зроблять "закладку" під деякі об'єкти, які пов'язані з радіацією. Це будуть другорядні об'єкти, які дуже швидко можна буде відремонтувати", – додав Роман Світан.
Росіянам це потрібно, щоб відвернути або ж перемкнути увагу від такої ж дії російської армії на Запорізькій ЗАЕС.
Що відбувається у Токмаку
Роман Світан пояснив, що Токмак – це основний військовий хаб в цьому районі, адже там залізнична дорога й з Волновахи підходить шосе.
Токмак не тільки військова база, а ще й військовий хаб. Однозначно, як тільки у нас з'явиться можливість, то треба буде опрацьовувати лінії підвозу боєприпасів,
– повідомив військовий експерт.
"В районі 20 – 30 кілометрів це вже бойовий радіус роботи нашої натовської армійської артилерії. Вона на 30 кілометрах доволі непогано дістає. Головне для неї підготувати плацдарм, аби в контрбатарейній боротьбі можна було встигнути відбитися", – додав Світан.
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