Ключ к возвращению контроля: почему ВСУ важно освободить Кинбурнскую косу
Источник:Общественное
На Кинбурнской косе в Николаевской области продолжаются бои между ВСУ и оккупантами. Силы обороны Украины пытаются отбить территорию у российских войск.
Австрийский военный аналитик Том Купер рассказал, что контроль над Кинбурнской косой важен как для украинских военных, так и для российских.
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ВСУ, вероятно, уволили село Геройское
Сообщается, что Кинбурнская коса является ключом к возвращению контроля над движением по Черному морю. Украине важно вернуть контроль над косой, чтобы Россия не могла из нее обстреливать Николаев или Одессу.
Кинбурнский полуостров примыкает к восточному течению Днепра. Это означает, что морское движение зависит от того, кто контролирует Кинбурнский полуостров. Россия может перенести туда тяжелое вооружение и стрелять до Николаева и Одессы. Поэтому важно восстановить контроль на этой территории,
– сказал эксперт.
Военный аналитик заявил, что украинские войска уже освободили село Геройское, расположенное в начале заповедника "Кинбурнская коса".
"Официальный Киев не обнародует информацию, пока ситуация на поле не станет достаточно безопасной. Так что вы ничего не слышите о том, что украинские войска уже освободили Геройское", – резюмировал Том Купер.
ВСУ почти полностью освободили Николаевскую область
- Украинские военные благодаря контрнаступлению освободили практически всю оккупированную территорию Николаевской области. Пока русские остаются только на Кинбурнской косе.
- В ВСУ призвали воздержаться от комментариев о ситуации на косе. Как только это будет безопасно и уместно – официальные лица сообщат о ситуации на Кинбурнской косе.
- Глава Николаевской ОВА Виталий Ким заявлял, что на Кинбурнской косе все еще есть российские войска. Он подчеркнул, что россияне на косе – это вопрос времени. Ким информировал, что на косе оккупированы три населенных пункта.
Обратите внимание – что происходит на Кинбурнской косе: смотрите видео