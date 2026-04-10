В России начинается дефицит ракет к ПВО, – руководитель Центра безопасности и сотрудничества
- В России уже жалуются на дефицит боеприпасов к некоторым системам ПВО. В частности там недовольны из-за недостатка БК к "Панцирь-С1".
- Руководитель Центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан рассказал о проблемах российской ПВО.
Российские военные уже жалуются на дефицит боеприпасов к ЗРГК "Панцирь-С1". Однако это не единственная проблема, с которой столкнулся враг.
Руководитель Центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан рассказал 24 Каналу, что проблемы с ПВО особенно заметно на фоне недавних дроновых атак по территории России. Украинские дроны фактически атаковали важные для врага порты чрезвычайно часто.
Какие проблемы возникли в России?
По словам Кузана, российские пропагандисты уже жаловались на недостаток боекомплекта к ЗРГК "Панцирь-С1", которые, в частности, работают против беспилотников. Там рассказывают, что иногда эти комплексы стоят не полностью снаряженные.
К тому же в России также говорят о проблемах с количеством ракет к системам С-300 и С-400. Хотя в начале полномасштабной войны их было достаточно.
В 2022 году они использовали ракеты к системам С-300 в режиме "земля – земля". Харьков сильно страдал от этого. А уже сейчас им не хватает боекомплекта как к С-400, так и к С-300. Удары по большим складам также наделали им проблем,
– отметил Кузан.
Обратите внимание! OSINT-аналитик Кайл Глен отметил, что потери российской ПВО в течение последних месяцев существенно выросли. В 2026 году украинские беспилотники поразили не менее 85 ЗРК или важных радаров.
Потери России на войне против Украины
- По состоянию на 10 апреля Россия потеряла более 1 миллиона 308 тысяч личного состава. Также наши защитники уничтожили 11848 танков, 24375 боевых бронированных машин, 39734 артиллерийские системы и т.д.
- Также Силы обороны недавно уничтожили российский комплекс РЭБ "Палантин" и пусковую установку к С-300В. Произошло это на Запорожском направлении.
- 5 апреля Силы обороны Украины уничтожили важную для врага радиолокационную систему "Зоопарк". Под удар попали и три вражеские РСЗО.