Эксперт объяснил, почему затягивают со снятием неприкосновенности с Савченко

Заседание регламентного комитета, во время которого должны были рассмотреть представление ГПУ относительно нардепа Надежды Савченко, было запланировано yf среду, 21 марта.

Заседание должно было начаться в 15:00 в среду, однако так и не состоялось, а было перенесено на утро 22 марта.

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Политолог Сергей Таран объяснил, по какой причине оно могло быть отсрочено.

"Очень важно, что кроме юридических аргументов, которые, наверное, даст Генеральная прокуратура, будут представлены те факты и доказательства, которые дадут общественную легитимность обвинением против Савченко", – отметил Таран в эфире "5 канала".

Он пояснил, что речь идет именно о публикации материалов, которые насобирало следствие.

Это могут быть и видеозаписи, и аудиозаписи. Такие доказательства готовят тщательно, и именно с этим связано то, что заседание комитета перенесено на день,

– уточнил эксперт.

Днем 21 марта Надежда Савченко пришла на заседание парламентского комитета по нацбезопасности из рядов которого ее исключили накануне.

Почему такой резонанс вокруг Надежды Савченко? На 13 марта 2018-го Савченко была вызвана на допрос в СБУ по делу экс-переговорщика по обмену пленными Владимира Рубана, однако нардеп покинула Украину для якобы рабочего визита в ПАСЕ. Из-за неявки на допрос СБУ, Луценко пригрозил ей снятием депутатской неприкосновенности.

15 марта генпрокурор заявил, что Савченко лично планировала теракт в стенах парламента. Следовательно, ГПУ внесла в парламент представление на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест нардепа Надежды Савченко, а парламент исключил ее из состава комитета по вопросам нацбезопасности.

Сама Надежда Савченко сказала, что знала, что ее "ведут" и поэтому начала "создавать сюрреализм".