01:26
22 март 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
-8°C
0°C -11°C
  • пятница
    1°C -13°C
  • суббота
    1°C -15°C
  • воскресенье
    2°C -8°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
НАДЕЖДА САВЧЕНКО НЕПОГОДА В УКРАИНЕ ВЫБОРЫ В РОССИИ 2018
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля.
Вєсті Кремля
00:02, сегодня
Вести.UA. Бандиты в Верховной Раде. Сюрприз Каддафи для Тимошенко
Вєсті.UA
20:51, 21 марта
Как одесситы мечтали о мэрии будущего, а получили мэра под подозрением.
ЦРУ
09:38, 21 марта
Чому інвестиційний клімат України перебуває на дні
Підсумки дна
08:01, 21 марта
Вспомнить Все. Колхозы: агробизнес по-советски
Згадати все
21:29, 19 марта
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
НАДЕЖДА САВЧЕНКО НЕПОГОДА В УКРАИНЕ ВЫБОРЫ В РОССИИ 2018

Эксперт объяснил, почему затягивают со снятием неприкосновенности с Савченко

107 Читати новину українською
Надежда Савченко
Надежда Савченко / Getty images

Заседание регламентного комитета, во время которого должны были рассмотреть представление ГПУ относительно нардепа Надежды Савченко, было запланировано yf среду, 21 марта.

Заседание должно было начаться в 15:00 в среду, однако так и не состоялось, а было перенесено на утро 22 марта.

Читайте также: Власть легализовала идею силовых изменений, – политолог о "деле Савченко"

Политолог Сергей Таран объяснил, по какой причине оно могло быть отсрочено.

"Очень важно, что кроме юридических аргументов, которые, наверное, даст Генеральная прокуратура, будут представлены те факты и доказательства, которые дадут общественную легитимность обвинением против Савченко", – отметил Таран в эфире "5 канала".

Он пояснил, что речь идет именно о публикации материалов, которые насобирало следствие.

Это могут быть и видеозаписи, и аудиозаписи. Такие доказательства готовят тщательно, и именно с этим связано то, что заседание комитета перенесено на день,
– уточнил эксперт.

Днем 21 марта Надежда Савченко пришла на заседание парламентского комитета по нацбезопасности из рядов которого ее исключили накануне.

Почему такой резонанс вокруг Надежды Савченко? На 13 марта 2018-го Савченко была вызвана на допрос в СБУ по делу экс-переговорщика по обмену пленными Владимира Рубана, однако нардеп покинула Украину для якобы рабочего визита в ПАСЕ. Из-за неявки на допрос СБУ, Луценко пригрозил ей снятием депутатской неприкосновенности.

15 марта генпрокурор заявил, что Савченко лично планировала теракт в стенах парламента. Следовательно, ГПУ внесла в парламент представление на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест нардепа Надежды Савченко, а парламент исключил ее из состава комитета по вопросам нацбезопасности.

Сама Надежда Савченко сказала, что знала, что ее "ведут" и поэтому начала "создавать сюрреализм".

Теги: Новости политики Расследования Верховная Рада Надежда Савченко Новости Украины
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Всемирное интернет-покрытие: как Илон Маск может стать властителем мира
21 марта, 23:00 Всемирное интернет-покрытие: как Илон Маск может стать властителем мира
Іван Яковина 199
Главные новости 21 марта: Украина разорвала сотрудничество с Россией и возвращение Ryanair
21 марта, 22:16 Главные новости 21 марта: Украина разорвала сотрудничество с Россией и возвращение Ryanair
598
Економічні тренди Європи на найближчі роки – як діяти Україні
21 марта, 22:01 Економічні тренди Європи на найближчі роки – як діяти Україні
Тимур Чмерук 305
Скандал вокруг крупнейшей утечки данных в Facebook: кто виноват и как это стало возможным?
21 марта, 21:01 Скандал вокруг крупнейшей утечки данных в Facebook: кто виноват и как это стало возможным?
319
Во сколько обойдется пасхальная корзина в этом году: впечатляющие цифры
21 марта, 20:02 Во сколько обойдется пасхальная корзина в этом году: впечатляющие цифры
373
ЧИТАТЕЛИ РЕКОМЕНДУЮТ
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»
Залиште відгук