Експерт пояснив, чому затягують зі зняттям недоторканності із Савченко

Засідання регламентного комітету, під час якого мали розглянути подання ГПУ щодо нардепа Надії Савченко, було заплановане середу, 21 березня.

Засідання мало розпочатись о 15:00 в середу, проте так і не відбулось, а було перенесене на ранок 22 березня.

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Політолог Сергій Таран пояснив, з якої причини воно могло бути відтерміноване.

"Дуже важливо, що крім тих юридичних аргументів, які, напевно, надасть Генеральна прокуратура, будуть представлені ті факти і ті докази, які дадуть суспільну легітимність звинуваченням проти Савченко", – зазначив Таран в ефірі "5 каналу".

Він пояснив, що йдеться саме про оприлюднення матеріалів, які назбирало слідство.

Це можуть бути і відеозаписи, і звукові записи. Такі докази готують ретельно, і саме з цим пов'язано те, що засідання комітету перенесено на день,

– уточнив експерт.

Вдень 21 березня Надія Савченко прийшла на засідання парламентського комітету з нацбезпеки з лав якого її виключили напередодні.

Чому такий резонанс навколо Надії Савченко? На 13 березня 2018 року Савченко була викликана на допит в СБУ у справі екс-перемовника щодо обміну полоненими Володимира Рубана, проте нардеп покинула Україну для нібито робочого візиту в ПАРЄ. Через неявку на допит СБУ Луценко пригрозив їй зняттям депутатської недоторканності.



15 березня генпрокурор заявив, що Савченко особисто планувала теракт у стінах парламенту. Відтак, ГПУ внесла до парламенту подання на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт нардепа Надії Савченко, а парламент виключив її зі складу комітету з питань нацбезпеку.



Сама Надія Савченко сказала, що знала, що її "ведуть" і тому почала "створювати сюрреалізм".