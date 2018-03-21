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НАДІЯ САВЧЕНКО НЕГОДА В УКРАЇНІ ВИБОРИ В РОСІЇ 2018
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НАДІЯ САВЧЕНКО НЕГОДА В УКРАЇНІ ВИБОРИ В РОСІЇ 2018

Експерт пояснив, чому затягують зі зняттям недоторканності із Савченко

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Надія Савченко
Надія Савченко / Getty images

Засідання регламентного комітету, під час якого мали розглянути подання ГПУ щодо нардепа Надії Савченко, було заплановане середу, 21 березня.

Засідання мало розпочатись о 15:00 в середу, проте так і не відбулось, а було перенесене на ранок 22 березня.

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Політолог Сергій Таран пояснив, з якої причини воно могло бути відтерміноване.

"Дуже важливо, що крім тих юридичних аргументів, які, напевно, надасть Генеральна прокуратура, будуть представлені ті факти і ті докази, які дадуть суспільну легітимність звинуваченням проти Савченко", – зазначив Таран в ефірі "5 каналу".

Він пояснив, що йдеться саме про оприлюднення матеріалів, які назбирало слідство.

Це можуть бути і відеозаписи, і звукові записи. Такі докази готують ретельно, і саме з цим пов'язано те, що засідання комітету перенесено на день,
– уточнив експерт.

Вдень 21 березня Надія Савченко прийшла на засідання парламентського комітету з нацбезпеки з лав якого її виключили напередодні.

Чому такий резонанс навколо Надії Савченко? На 13 березня 2018 року Савченко була викликана на допит в СБУ у справі екс-перемовника щодо обміну полоненими Володимира Рубана, проте нардеп покинула Україну для нібито робочого візиту в ПАРЄ. Через неявку на допит СБУ Луценко пригрозив їй зняттям депутатської недоторканності.

15 березня генпрокурор заявив, що Савченко особисто планувала теракт у стінах парламенту. Відтак, ГПУ внесла до парламенту подання на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт нардепа Надії Савченко, а парламент виключив її зі складу комітету з питань нацбезпеку.

Сама Надія Савченко сказала, що знала, що її "ведуть" і тому почала "створювати сюрреалізм".

Теги: Новини політики Надія Савченко Верховна Рада Розслідування Новини України
Джерело: 24 Канал
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