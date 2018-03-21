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НАДІЯ САВЧЕНКО НЕГОДА В УКРАЇНІ ВИБОРИ В РОСІЇ 2018 ПАРАЛІМПІАДА-2018
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НАДІЯ САВЧЕНКО НЕГОДА В УКРАЇНІ ВИБОРИ В РОСІЇ 2018 ПАРАЛІМПІАДА-2018

Влада легалізувала ідею силових змін, – політолог про "справу Савченко"

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Влада випустила джина з пляшки?
Влада випустила джина з пляшки? / Тверезий погляд

Звинувачення в держперевороті Савченко пов’язане з Тимошенко і підготовкою до президентських виборів. Але цією справою випустили джина з пляшки тим, що легалізували тему зміни влади.

Таку думку сайту "24" висловив директор соціологічної служби "Український барометр" Віктор Небоженко.

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Ідея в тому, щоб зв'язати Савченко з Тимошенко і зняти її з президентських виборів за 20 хвилин до старту. Знизити рейтинг Тимошенко складно. Це можна зробити, але тоді він перейде до когось іншого. Швидше за все, готується варіант, коли Савченко визнає, що дійсно була змова з Тимошенко, а оскільки ЦВК повністю підконтрольна президенту, то лідера "Батьківщини" знімуть з виборів на період проведення розслідування,
– вважає Небоженко.

При цьому, на переконання політолога, для влади було небезпечно розкручувати тему державного перевороту. За словами Небоженка, в суспільстві дуже суперечливе ставлення до абстрактної ідеї перевороту.

"Люди серйозно обговорюють, як треба було зробити переворот, і чому не вийшло. І всі сходяться на тому, що не завадило б що-небудь зробити. Це не кровожерливість українців, а непряма критика неефективної влади. Вони випустили джина з пляшки, коли легалізували тему змін у країні влади", – зазначає Віктор Небоженко.

Крім того, зауважує фахівець, ідея перевороту гарна для тих, хто не хоче ніяких виборів.

Нагадаємо, 8 березня на контрольному пункті "Майорськ" українські спецслужби затримали керівника ГО "Офіцерський корпус" Володимира Рубана. Під час обшуку в мікроавтобусі знайшли багато зброї – автомати, пістолети, міни, гранати. Як заявили правоохоронці, Рубан віз все до Києва, де планував низку терактів, зокрема, проти президента Петра Порошенка. Рубану оголосили про підозру у спробі замаху на Петра Порошенка та спробі збройного захоплення Верховної Ради і взяли під варту на 2 місяці.

15 березня генпрокурор Юрій Луценко заявив, що Савченко особисто планувала теракт у стінах парламенту. ГПУ внесла до парламенту подання на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт нардепа Надії Савченко. А парламент виключив її зі складу комітету з питань нацбезпеки. Савченко ще й публічно закликала бійців ЗСУ до військового перевороту в Україні.

20 березня Савченко дала брифінг у Верховній Раді, спростовуючи інформацію про підготовку теракту у Верховній Раді та в урядовому кварталі. Вона зізналася, що з часу свого звільнення із російського полону на територію Росії їздила лише один раз і двічі була на окупованих територіях Донбасу. Окрім того, позафракційний нардеп Надія Савченко заявила, що ніколи б не підірвала приміщення Верховної Ради, якби там були невинні люди. Вона розповіла, що знає про щонайменше чотири випадки, коли її "замовляли" з Банкової.

Теги: Надія Савченко Новини України Юлія Тимошенко Новини політики
Джерело: 24 Канал
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