Власть легализовала идею силовых изменений, – политолог о "деле Савченко"

Обвинения в госперевороте Савченко связано с Тимошенко и подготовкой к президентским выборам. Но этим делом выпустили джина из бутылки тем, что легализовали тему смены власти.

Такое мнение сайту "24" высказал директор социологической службы "Украинский барометр" Виктор Небоженко.

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Идея в том, чтобы связать Савченко с Тимошенко и снять с президентских выборов за 20 минут до старта. Снизить рейтинг Тимошенко сложно. Это можно сделать, но тогда он перейдет к кому-то другому. Скорее всего, готовится вариант, когда Савченко признает, что действительно был сговор с Тимошенко, а поскольку ЦИК полностью подконтролен президенту, то лидера "Батькивщины" снимут с выборов на период проведения расследования,

– считает Небоженко.

При этом, по убеждению политолога, для власти было опасно раскручивать тему государственного переворота. По словам Небоженко, в обществе очень противоречивое отношение к абстрактной идее переворота.

"Люди серьезно обсуждают, как надо было сделать переворот, и почему не получилось. И все сходятся на том, что не мешало бы что-нибудь сделать. Это не кровожадность украинцев, а косвенная критика неэффективной власти. Они выпустили джина из бутылки, когда легализовали тему смены в стране власти", – отмечает Виктор Небоженко.

Кроме того, отмечает специалист, идея переворота хороша для тех, кто не хочет никаких выборов.

Напомним, 8 марта на контрольном пункте "Майорск" украинские спецслужбы задержали руководителя ОО "Офицерский корпус" Владимира Рубана. Во время обыска в микроавтобусе нашли много оружия – автоматы, пистолеты, мины, гранаты. Как заявили правоохранители, Рубан вез все это в Киев, где планировал ряд терактов, в частности, против президента Петра Порошенко. Рубану объявили о подозрении в попытке покушения на Петра Порошенко и попытке вооруженного захвата Верховной Рады и взяли под стражу на 2 месяца.

15 марта генпрокурор Юрий Луценко заявил, что Савченко лично планировала теракт в стенах парламента. ГПУ внесла в парламент представление на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест нардепа Надежды Савченко. А парламент исключил ее из состава комитета по вопросам нацбезопасности. Савченко еще и публично призвала бойцов ВСУ к военному перевороту в Украине.

20 марта Савченко дала брифинг в Верховной Раде, опровергая информацию о подготовке теракта в Верховной Раде и в правительственном квартале. Она призналась, что со времени своего освобождения из российского плена на территорию России ездила только один раз и дважды была на оккупированных территориях Донбасса. Кроме того, внефракционный нардеп Надежда Савченко заявила, что никогда бы не взорвала помещение Верховной Рады, если бы там были невинные люди. Она рассказала, что знает о как минимум четырех случаях, когда ее "заказывали" с Банковой.