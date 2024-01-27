Две веские причины: почему экспорт нефти из России резко сократился

Экспорт нефти из России заметно сокращается. На это влияет несколько причин. Одна из них – российскую нефть стало сложнее продавать Индии.

Об этом 24 Каналу рассказал эксперт по нефти и газу Михаил Крутыхин, отметив, что в этой стране начали вдруг требовать больших скидок. А посредники, которые перепродают российскую нефть, на это не очень согласны.

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"Стали все тормозить. Второе – очень серьезная причина, которая только начинается. Опасные терминалы по отгрузке нефти на экспорт в России", – сказал Крутыхин.

Так был пожар на нефтеперерабатывающем заводе в Усть-Луге в Ленинградской области. А через два балтийских порта – в основном Усть-Луг и Приморск происходит близко 40% морского экспорта российской нефти и нефтепродуктов. Это уязвимые места россиян.

Когда начался пожар в Усть-Луге, 8 иностранных судов попросили отойти как можно дальше. Это – плохой сигнал для всех, кто планировал возить нефть по балтийскому маршруту.

Работают не экспорт нефти и крупные порты в Черном море – в Туапсе и Новороссийске. При этом с первого часто отгружают очень легкую нефть, которую продают по более высокой цене.

Очень уязвимая инфраструктура России все чаще становится целями для нападения со стороны Украины. Это не может не настораживать тех, кто собирается получать оттуда российскую нефть. Эта тенденция будет расширяться,

– считает эксперт по нефти и газу.

Воздействие на финансирование войны

Все потому, что защита таких российских нефтеэкспортных терминалов пока не была сделана. Есть два направления – Балтийское и Черное море.

"Если эти терминалы станут опасными, будет колоссальный удар по финансированию войны. Это сократит доходы российского экспорта очень и очень сильно", – подчеркнул Михаил Крутыхин.

В российской думе уже начали кричать о том, что над такими терминалами нужно строить защиту. В России уязвимыми объектами являются не только терминалы, но и инфраструктура, подающая нефть и нефтепродукты.

По словам эксперта по нефти и газу, российские специалисты говорят о том, что на многих старых месторождениях в России объемы нефти таков, что её можно добывать еще 7– 9 лет. Однако, он убежден, что объемы рентабельной нефти очень сильно будут сокращаться.

Атаки на нефтяные объекты России: коротко