Нужен ли Украине экспорт оружия: что об этом говорят производители дронов, военные и волонтеры

Украинская оборонная промышленность сегодня стоит на распутье. Более трех лет полномасштабной войны привели к бурному развитию частной оборонной отрасли, однако государство не способно законтрактовать всю продукцию. Несмотря на чрезвычайную способность инноваций и скорость производства, значительная часть украинских производителей остается недогруженной: в 2024 году, по подсчетам объединения "Технологические силы Украины" (ТСУ), только 37% мощностей были использованы из-за отсутствия государственных контрактов.

На этом фоне все громче звучит тема, которая до недавнего времени была почти табу: экспорт украинского вооружения. Почему табу? Потому что враг может использовать ее для провокаций и ИПСО – "Почему вы экспортируете оружие, когда ребята погибают?".

А в прошлом году частные оружейники из-за отсутствия госзаказов не изготовили более 1,7 миллиона единиц дронов и средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ), несмотря на имеющиеся для этого мощности, утверждают в ТСУ.

Власти активно обсуждают возможные сценарии – идея разрешить отечественным производителям продавать оружие за границу уже не выглядит невозможной. По данным Forbes Ukraine, обсуждается несколько моделей, как сделать этот шаг без ущерба для безопасности: от точечного согласования экспорта до введения экспортной пошлины. Все это – попытка найти баланс между насущной потребностью армии и потребностями отрасли, которая без контрактов рискует потерять темп, людей и технологии.

Производители постепенно объединяются. В частности ТСУ обратились к президенту с открытым письмом с призывом открыть экспорт, ввести прозрачные стандарты и представить украинское вооружение на глобальном рынке. В объединении утверждают, что открытие экспорта могло бы дать не только экономический эффект, но и превратиться в дипломатический рычаг. Ведь, пока Россия наращивает экспорт, не имея на это права, украинские производители ограничены.

Сможет ли Украина найти баланс между безопасностью, бизнесом и российским ИПСО и что об экспорте думают производители и военные – читайте в материале 24 Канала.

В чем проблема с экспортом оружия

Экспорт оружия юридически не запрещен в Украине, ведь не существует ни одного постановления или закона, что зафиксировал бы это, говорит Екатерина Михалко, исполнительный директор ТСУ на форуме "Экспорт безопасности: украинское технологическое оружие в мире". Однако производители вооружений фактически не могут вывезти свою продукцию на выставки или продавать за границу, заключать контракты с ЕС, США или Великобританией. Процесс получения разрешений на экспорт предусматривает проверку СБУ, Минобороны и Генштаба, однако сейчас украинские производители получают преимущественно отказы.

Украинские производители дронов в 2024 году не смогли реализовать значительную часть своих возможностей. По словам Екатерины Михалко, 63% производственных мощностей были незагружены из-за отсутствия государственных контрактов. "Это означает, что они могли изготовить больше продукции, но не изготавливали ее из-за того, что государство не подписало контракты", – подчеркнула спикер.

Украинская "оборонка" может получить экспортный прорыв уже в этом году. Какие варианты рассматривает власть?

Интересно! В начале мая Forbes со ссылкой на экс-заместителя министра экономики Игоря Фоменко писал, что политическое решение об открытии экспорта вооружения может быть принято уже в мае. По его словам, работа продолжается "в течение нескольких месяцев" на разных уровнях, в частности при участии президента и руководителя ОП Андрея Ермака. По состоянию на момент публикации нашего материала этого не произошло.



По данным Forbes, сейчас прорабатываются три сценария запуска экспорта: точечные разрешения для компаний, привязка к внутренним контрактам – например, разрешение на экспорт до 50% объемов от контрактов внутри Украины, а также 20% пошлины на экспорт.

Производственные возможности позволяли выпустить 1,7 миллиона дронов, которые были востребованы армией, однако не получили государственного заказа.

Михалко также отметила, что в случае открытия экспорта избыточной продукции только членов ВСУ, Украина могла бы получить до 2 миллиардов долларов в 2024 году.

В то время как Украина теряет экспортные возможности, Россия активно развивает свой оборонный экспорт. "В 2021 году Россия показала на выставке IDEX один дрон, в 2023-м – четыре, а в 2025-м – уже восемь. Они монетизируют войну с нами", – сказала Михалко. По ее словам, Москва подписала контракты на экспорт военной техники на сумму 55 миллиардов долларов.

Это невероятная сумма. Они нашли свое место на мировом рынке вооружения. А Украина – нет,

– добавила она.

Екатерина Михалко обратила внимание на программу ЕС ReArmy Europe, которая аккумулирует 800 миллиардов евро на развитие европейского оборонного производства, из которых 150 миллиардов могут пойти на украинские компании.

Подобный опыт имеет только одно государство в мире, это наш враг, Российская Федерация. Сегодня вопрос стоит таким образом, кто первый монетизирует свой опыт войны и сделает свое государство еще более богатым, успешным и технологичным. Мы бы не хотели, чтобы мир полагался на оружие, которое изготавливает диктатура. Поэтому Украине очень важно найти свое место в мире и наше место для украинского оружия. Украина сейчас способна не только сдерживать врага, но и экспортировать безопасность наших партнеров,

– говорит Михалко.

Директор ТСУ также отметила, что именно Украина имеет моральное право монетизировать боевой опыт: "Мы не жертва, которая должна просить помощь. Мы субъект, который готов заходить в партнерства, предоставлять опыт и технологии", – отметила она.



Производство дронов на оптоволокне / Фото Льва Шевченко, 24 Канал

По мнению Михалко, допуск к международному рынку – это не только вопрос экономики, но и стратегический вопрос евроинтеграции: "Это наш выход в политический мир, это интеграция в европейскую оборонную индустрию еще до вступления в НАТО".

Производители, которые будут работать по стандартам НАТО, автоматически адаптируют свои процессы к будущему членству в альянсе.

Что о вопросах экспорта говорят украинские производители

Вопрос экспорта вооружений поднимался от производителей и в разговорах с 24 Каналом в течение 2025 года.

В апреле производитель дронов-маток отмечал, что несмотря на запрет, существует значительный интерес к украинским FPV-дронам из-за рубежа.

Это вызывает внутреннюю дискуссию: с одной стороны, потребность обеспечить собственные силы, с другой – возможности для финансирования развития за счет продажи. Существует также угроза того, что россияне получат украинскую технологию тем или иным способом.

"Я не говорю, что кто-то перепродаст, но они как-то появятся. У оккупантов находятся механизмы", – отмечал разработчик. Он также обратил внимание на опыт санкций – даже запрещенные компоненты россияне продолжают получать через обходные пути. Это создает дополнительные риски и требует особо осторожного подхода к любым решениям по экспорту.

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Важность открытия экспорта отмечает в комментарии 24 Каналу и Роман Агарков, CEO компании 3DTech, которая производит оптоволоконные дроны "Хищник REBOFF". По его мнению, это приведет к пополнению бюджета как в военное время, так и после него. Ведь сейчас украинские компании имеют значительный опыт создания эффективных военных инноваций.

Пока наш опыт является уникальным, он интересует мир, и мы должны формировать и укреплять имидж страны как экспортера передовых военных разработок.

Открытие экспорта является важным и для укрепления нашей армии. "Если производители будут экспортировать свои разработки, то есть смогут увеличить объемы производства, это существенно повлияет на снижение себестоимости изделий, а соответственно – и на их цену на внутреннем рынке", – добавляет Агарков.

Украинские компании в течение трех лет войны работали над снижением себестоимости продукции. Например, мы смогли в Украине создать катушку, цена которой сейчас в три раза ниже китайских аналогов. Чем ниже цена изделия, тем больше единиц может купить подразделение и, соответственно, тем больше успешных поражений вражеской техники мы будем наблюдать на фронте.

Открытие экспорта зависит не от воли производителей, а от государства, отмечает Агарков. Впрочем, он уверен, что производители сейчас готовы к увеличению заказов, в том числе и экспортных, ведь сама модель оборонных компаний за последние три года строится на гибкости.

Мы обеспечиваем изделиями фронт, поэтому привыкли к вызовам, внезапным большим заказам и потребностям внесения оперативных изменений в продукцию. Компании постоянно коммуницируют между собой, вместе ищут поставщиков и оперативно решают проблемы. Поэтому, если говорить об ожиданиях, мы видим и интерес со стороны западных стран к нашим изделиям и возможность удовлетворить растущий спрос. Дальше – решение за законодателями.

Относительно собственных планов – последние два месяца 3DTech фиксирует стремительный рост интереса западных компаний к украинским оптоволоконным дронам. К производителю обращаются за консультациями и с инвестиционными предложениями. "Мы находимся на этапе стремительного роста: ежемесячно увеличиваем объем по некоторым позициям на 100%. То есть я могу сказать, что если завтра перед нами появится сверхбольшой заказ, мы знаем, где взять человеческие и материальные ресурсы для его выполнения", – говорит руководитель компании.

В то же время производитель оптоволоконных дронов планирует удовлетворять эту потребность, пока у подразделений не будет достаточно средств для уничтожения вражеской техники.

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Как запустить экспорт дронов с "психологической точки зрения"

На первый взгляд, для запуска экспорта важны три фактора:

разрешение со стороны властей;

готовность производителей;

наличие спроса за рубежом.

Однако спикеры "Экспорт безопасности: украинское технологическое оружие в мире" подметили еще один – это восприятие украинским народом. Ведь враг может легко разжечь негативное восприятие открытия экспорта через ИПСО.

Александр Кубраков, экс-министр инфраструктуры, основатель и председатель Наблюдательного совета аналитического центра We Build Ukraine, сравнивает информационные последствия возможного открытия экспорта дронов с началом экспорта зерна через Дунай:

Тогда в обществе возникла дискуссия, что нельзя экспортировать зерно, потому что в Украине нужно все собственное зерно. Пришлось объяснить, что Украина потребляет в десятки раз меньше, чем экспортирует, что это экспортная отрасль №1 за весь период независимости.

Кубраков также заявил, что в 10- или 20-летнем периоде Украина потеряет рост ВВП, если не откроет экспорт оружия. Ведь предприятия уже релоцируются, и Украина теряет налоги, а преимущества получают другие государства.

Если мы открываем экспорт, это означает, что наши самолеты, танки, бронетехника и все остальное поедет за границу, мы ее будем продавать. Здесь важно нести месседж, рассказывать о том, что на экспорт пойдет избыток оружия, который государство не может выкупить из-за ограничений бюджета. Если же у государства будет больше средств благодаря экспорту, то оно сможет покупать больше оружия внутри. Мы приходим к тому, что закупка оружия – это экономика. А сильная экономика – это сильное государство,

– говорит Андрей Шувалов директор Благотворительного фонда Сергея Притулы.

Эти утверждения дополнила Мария Берлинская, руководитель проекта Victory Drones, которая поддерживает необходимость запуска экспорта.



Мария Берлинская / Фото Артема Галкина

По словам Берлинской, украинская дроновая отрасль фактически зародилась в 2014–2016 годах. Это еще не была полноценная отрасль, но это был момент старта. Однако из-за отсутствия какой-либо государственной политики развития эта первая волна не дожила до 2022 года. "Ее буквально сбили на взлете", – говорит Берлинская.

До начала полномасштабного вторжения осталось несколько производств, которые можно было пересчитать по пальцам одной руки.

Это доказывает простую вещь: в XXI веке невозможно поставить "железный занавес". Инженерные идеи, технологические решения, знания – они все равно будут перетекать. Если это не происходит под контролем государства и на основе политики, стимулирующей развитие, оно будет происходить хаотично, часто неконтролируемо. И не через реку Тиса – современный мир дает множество способов передать знания, провести совещание в Zoom, передать чертежи, спланировать проект, договориться,

– объяснила свою точку зрения Берлинская.

Экспорт оборонной продукции – это способ строить стратегические альянсы, это влияние, рычаг. В нем гораздо больше смысла, чем просто заработок. Это помогает выстраивать долговременные партнерства, в частности со странами ЕС, где еще многие "просыпаются на антидепрессантах", говорит Берлинская. Поэтому экспорт может стать инструментом, что выводит их из стадии отрицания – хотя бы в стадию гнева или торга.

Надо помочь им осознать: пока маньяк сконцентрирован на нас, у них есть время подготовиться. Но он не остановится на нас.

Есть риск, что общественное мнение будут раскачивать: мол, пока наши ребята гибнут на фронте, истекают кровью, вы хотите миллиарды на этом заработать. "Этому надо заранее противодействовать. Нам нужна просветительская кампания, которая объяснит людям, что у нас есть условная корзина с яблоками. Но нам очень нужны апельсины, которых нет. Так почему бы не продать часть яблок, чтобы купить то, чего не хватает?" – предложила спикер.

Какое мнение военных об экспорте дронов

Военные в вопросе экспорта оружия подметили менее очевидный, но не менее важный фактор – экспорт знаний. По словам старшего офицера управления беспилотных плацдармных систем Командования Сухопутных войск Андрея Онистрата, именно это сейчас составляет наибольший дефицит.

"Я вижу большой дефицит экспорта именно знания", – говорит Онистрат, имея в виду передачу уникальных украинских знаний современной войны. По его словам, после смены руководства Пентагона американская сторона открыто признает уникальность украинского опыта. На встречах в американском посольстве он лично наблюдал, как военные чиновники из США реагируют на украинские подходы к ведению войны.

"Они видят, как можно из ничего держать врага на такой длинной линии соприкосновения. И это не стоит 6 миллиардов, как они себе это рисуют", – отмечает офицер. По его словам, говорится о решениях, которые рождаются в маленьких компаниях, в гаражах, мастерских бригад – далеко не в условиях высокотехнологичного производства, но с реальным эффектом на фронте.

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Это огромное знание, которое мы имеем и которое мы можем туда экспортировать. Основной вопрос – как это надо делать, за какие деньги. На мой взгляд, это бесценно. Мы можем любезно согласиться этим поделиться, но уже после войны,

– добавил Онистрат.

Похожий взгляд озвучивает Александр Ябчанка, руководитель Службы наземных роботизированных комплексов батальона "Волки Да Винчи". По его мнению, современные практики ведения войны в мире сегодня формируются именно на передовой в Украине.



Александр Ябчанка (второй справа) / Фото Артема Галкина

Это не потому, что мы такие гениальные. Это просто нам так выпало жить в это время и здесь,

– говорит Ябчанка.

Военный считает, что украинский опыт может стать основой для построения общей европейской системы безопасности. Но для этого, по его убеждению, партнеры должны участвовать не только институционально, но и ресурсно – промышленностью, финансами, специалистами.

"Это наша общая история безопасности", – подытожил Ябчанка.

Экс-глава, а ныне посол Украины в Великобритании Валерий Залужный считает, что экспорт под давлением менеджмента сейчас абсолютно невозможен. Залужный приводит следующие причины:

образец оружия, который эффективен сейчас, уже "сегодня вечером" не будет таким эффективным;

современные технологии – это не просто танк с улучшенными ходовыми возможностями, который можно взять и продать, а совершенно новая природа войны.

Поэтому глобальный экспортер безопасности должен понять, что мы должны предложить на экспорт – от нового оружия, технологий его изготовления и способов применения до новых доктрин подготовки и новых подходов к формированию бюджета безопасности.

Для этого нужна полноценная государственная политика, базирующаяся на инновационности в проектировании и применении оборонных технологий, а также поиск партнерств для совместной разработки и обмена передовыми технологиями, усиление украинских производственных мощностей.

"Перед тем, как выйти на конечный экспорт технологий, нам нужна координация между государственными институтами, общественными объединениями, частным бизнесом, чтобы объединиться вокруг этой стратегии выживания. На таких площадках нужно создавать механизмы координации с государством. И, конечно, искать, насколько это возможно, баланс между государством и бизнесом, чтобы обеспечить уровень технологизации на уровне государственной политики", – финализировал свое видение Залужный.